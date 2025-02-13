Fuat Oktay: Kazakistan ile Ticaret Hedefimiz 15 Milyar Dolar

TBMM Dışişleri Komisyonu'ndan Kazakistan'a Önemli Mesajlar

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Kazakistan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu heyetiyle gerçekleştirdiği görüşmede iki ülke arasındaki ticari ilişkileri vurguladı. Oktay, "Kazakistan, Orta Asya'daki bizim en büyük ticaret ortağımız. Ticaret hacmimiz, 10 milyar dolar seviyelerinde. Hedefimiz, bunu en kısa sürede 15 milyar dolara çıkarmak," dedi.

İlişkilerin Derinleşmesi

Kazakistan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Nurtay Sabilyanov ile Meclis'te bir araya gelen Oktay, heyeti TBMM'de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti. İki ülke arasındaki ilişkilerin son yıllarda oldukça kapsamlı bir çerçeveye oturduğunu söyleyen Oktay, bu ilişkilerin derinleşmeye devam edeceğini vurguladı.

Stratejik İşbirliği ve Toplantı Tarihleri

Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Beşinci Toplantısı'nın en kısa sürede gerçekleşeceğini belirten Oktay, parlamentolar arası işbirliğini geliştirmenin önemine dikkat çekti. Ayrıca, Türk Devletleri Parlamentoları Dışişleri Komisyonları arasında 18-19 Şubat tarihlerinde İstanbul'da önemli bir toplantının yapılacağını, Kazakistan'ın bu etkinlikte yer alacağını ifade etti.

Kazakhstan ve Türkiye'nin Ekonomik İşbirliği

Oktay, özellikle inşaat ve hizmet sektörlerinde Kazakistan'da 5 milyar doları aşan Türk yatırımlarını önemsediğini vurguladı. Müteahhitlik alanında Türk firmaları, Kazakistan'da toplam değeri 29 milyar dolar olan 528 projeyi üstlenmiş durumda. Bu durum, iki ülke arasındaki ilişkilerin ne kadar derin olduğunu gösteriyor.

Enerji Güvenliği ve Altyapı İşbirliği

Kazakistan'ın uluslararası piyasalarda enerji arz güvenliğinin korunmasında kritik bir rol oynadığını belirten Oktay, Türkiye'nin de güçlü ve kapsamlı bir enerji altyapısına sahip olduğunu dile getirdi. Orta Koridor'un stratejik önemine değinen Oktay, iki ülkenin bu alanda daha fazla işbirliği yapması gerektiğinin altını çizdi.

Kazakistan Heyetinden Teşekkür

Kazakistan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Nurtay Sabilyanov, Türk heyetine sıcak karşılamaları için teşekkür ederek, Türkiye'nin Kazakistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olmasının kendileri için büyük bir değer taşıdığını ifade etti. Ayrıca, iki ülke cumhurbaşkanları arasındaki özel ilişkilerin ikili ilişkilerin daha da stratejik boyuta taşınmasında önemli bir etken olduğunu belirtti.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay (solda), Kazakistan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Nurtai Sabilyanov ve beraberindeki heyetle Meclis'te bir araya geldi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay (solda), Kazakistan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Nurtai Sabilyanov ve beraberindeki heyetle Meclis'te bir araya geldi.