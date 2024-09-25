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Futbolda Şike Davasında Yeniden Yargılama Başlıyor

İstanbul'daki 'futbolda şike' davasında, istinafın bozma kararı sonrası mahkeme mütalasını hazırlatacak.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 16:39
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 16:39
Futbolda Şike Davasında Yeniden Yargılama Başlıyor

İstanbul'da Şike Davası Yeniden Görülüyor

İstanbul'daki "futbolda şike" davasında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpas kurduğu iddialarının ardından mahkeme heyeti, Cumhuriyet Savcısı'na mütalaa hazırlatılması amacıyla dosyayı iletti.

Mahkeme Duruşmasında Neler Yaşandı?

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmaya tutuksuz sanık Necati Keskin ve diğer taraf avukatları katılırken, bazı sanıklar da Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Müdahil taraf olarak Fenerbahçe Kulübü ve Aziz Yıldırım'ın avukatı da duruşmada yer aldı. Savunma yapan sanık İlhan İşbilen, daha önce beraat ettiğini belirterek, bu karara yeniden itiraz ettiğini ifade etti. Diğer bir sanık Seyfi Erdoğan ise, "Bu operasyonu organize eden grupta bulunmadım. Kendime güvenim tam." dedi.

Davayla İlgili Geçmiş Bilgiler

Örgütün elebaşı Fetullah Gülen hakkında hapis cezası talep edilen dava, 88 sanığın yargılandığı bir dosya olarak ilerliyor. İddianamede, Gülen için 35 yıldan 85 yıla, kapatılan Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı için 35 yıldan 78 yıla kadar cezalar öngörülüyor.

Mahkeme heyeti, 3 Temmuz 2020'de firari sanıklar ve "silahlı terör örgütü üyeliği" ile suçlananların dosyalarını ayırmış, böylece sanık sayısını 88'e düşürmüştü. Ayrılan sanıkların ceza davaları sonuçlandığında, bazıları ceza alırken bazıları beraat etmişti.

İstinafın Bozma Kararı Sonrası Süreç

2021 yılında alınan karar, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından usulden bozulmuştu. Dava sürecinin devamında sanıkların ve davacı tarafların talepleri dinlenirken, mahkeme duruşmaları ve kararları dikkatle izleniyor.

Mahkeme, savunmaların alınmasının ardından savcılığa mütalaa hazırlaması için dosyayı göndermiş ve duruşmayı erteledi.

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