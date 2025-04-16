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Future AI Summit'25 Zirvesi İstanbul'da Başladı

Bahçeşehir Üniversitesi ev sahipliğinde yapay zeka odaklı, uluslararası Future AI Summit 2025 İstanbul'da 'Dönüşüm' temasıyla başladı.

Yayın Tarihi: 16.04.2025 21:12
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 21:12
Future AI Summit'25 Zirvesi İstanbul'da Başladı

Future AI Summit'25 Zirvesi İstanbul'da Başladı

Bahçeşehir Üniversitesinin (BAU) ev sahipliğinde düzenlenen, konuşmacıları ve içerikleri yapay zeka tarafından belirlenen "Future AI Summit 2025" zirvesi, "Metamorph (Dönüşüm)" temasıyla İstanbul'da kapılarını açtı.

Bu yıl ikincisi gerçekleşen ve Türkiye'de yapay zeka tarafından planlanan ilk uluslararası zirve olma özelliğini taşıyan etkinliğin açılışını, kendi hazırladığı konuşmasını seslendiren yapay zeka destekli dijital sunucu "Lucia" yaptı. "Lucia", konuşmasında, "Bir tırtıldım, kelebeğe dönüştüm" ifadesiyle etkinliğin teması olan "Metamorph"a vurgu yaptı.

Dr. Serdar Şenel: "Yapay Zeka Bizi Dönüştürüyor"

Zirvenin açılışında konuşan BAU Global Başkan Yardımcısı Dr. Serdar Şenel, "Future AI Summit 2025"in tüm organizasyonunun yapay zeka tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti. Bu yılki temanın, geçen seneki zirveden elde edilen çıktılar ışığında "Metamorph" olarak belirlendiğini kaydeden Şenel, "Bu çağın adı dönüşüm. Yapay zeka sadece dönüşmüyor, bizleri de dönüştürüyor." dedi.

Şenel, zirvenin Avrupa, Asya ve Afrika'nın kesişim noktası olan İstanbul'da düzenlenmesinin önemine dikkat çekerek, organizasyonun bütün aşamalarının yapay zeka tarafından planlandığını vurguladı.

Prof. Dr. Esra Hatipoğlu: "Teknoloji İnsanlığa Hizmet Etmeli"

BAU Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, zirvede insan merkezli yaklaşımın önemine değinerek, "Yapay sinir ağları, etik çerçeveler, makine öğrenmesi algoritmaları ve yapay zekanın toplumsal etkileri üzerine tartışırken, insan faktörünü her zaman ön planda tutmalıyız. Teknoloji insanlığa hizmet etmeli, insanlık teknolojiye değil." şeklinde konuştu.

Geleceğe Işık Tutan Zirve

BAU Mütevelli Heyeti Üyesi Saygın Şenel ise etkinliğin sosyolojik ve kültürel dönüşüm arayışlarının da buluşma noktası haline geldiğini belirtti. "Geçtiğimiz yıl yalnızca bir teknoloji zirvesi olan bu platform, artık sosyolojik ve kültürel dönüşüm arayışlarının da buluşma noktası." dedi.

Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (UNITAR) İcra Kurulu Direktörü Michelle Gyles-McDonnough, gönderdiği video mesajda zirvenin küresel işbirliği açısından önemini vurguladı. Huawei Cloud Europe Başkan Yardımcısı Janice Peng ise yapay zeka ekonomisinin 22 trilyon dolara ulaşmasının beklendiğini belirtti.

Zirve 120 Konuşmacıyı Ağırlayacak

BAU Global Başkan Yardımcısı Şenel, zirvenin akademiyi ve sektörü buluşturan en büyük etkinlik olduğunu belirtti. "Yapay zeka sadece mühendisliği ya da teknolojiyi ilgilendiren bir alan değil, tüm sektörleri dönüştürüyor."

Zirve, 36 etkinlikte 120 konuşmacıyı ağırlayarak yapay zeka ile ilgili tüm gelişmelerin ve teknolojideki dönüşümün tartışılacağı bir platform olacak. Üniversite öğrencileri, yapay zekanın farklı sektörlere etkilerini gözlemleme fırsatı bulacak. Etkinlik yarın da devam edecek.

Bahçeşehir Üniversitesinin (BAU) ev sahipliğinde düzenlenen, konuşmacıları ve içerikleri yapay...

Bahçeşehir Üniversitesinin (BAU) ev sahipliğinde düzenlenen, konuşmacıları ve içerikleri yapay zeka tarafından belirlenen "Future AI Summit 2025" zirvesi, "Metamorph (Dönüşüm)" temasıyla İstanbul'da başladı.

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