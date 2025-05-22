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FWI Başkanı Slater'dan İstanbul Sözleşmesi Eleştirisi: Çekilme Kararına Övgü

FWI Başkanı Sharon Slater, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını övgüyle karşılayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takdir etti.

Yayın Tarihi: 22.05.2025 20:43
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 20:43
FWI Başkanı Slater'dan İstanbul Sözleşmesi Eleştirisi: Çekilme Kararına Övgü

FWI Başkanı Slater: İstanbul Sözleşmesi'nden Çekilme Kararı Övgüye Değer

ABD merkezli sivil toplum kuruluşu Uluslararası Aile İzleme Örgütü (FWI) Başkanı Sharon Slater, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını övgüyle değerlendirdi. Slater, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bu önemli adımı attığı için takdir ettiğini belirtti.

Çekilmenin Nedenleri

Slater, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu kararı, “kadınların şiddet görmesini istediği için değil” açıklamasında bulundu. Fakat, bu çekilmenin arkasında yatan sebeplerin, bağlayıcı nitelikteki sözleşmeye hükümetleri uyardıkları yanıltıcı kavramların dahil edilmesi olduğunu vurguladı.

Öte yandan, Erdoğan'ın tensipleriyle ilan edilen 2025 Aile Yılı kapsamında, Türkiye'nin aile yapısını koruma ve güçlendirme çabalarının ön plana çıktığına dikkat çekildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ilan edilen 2025 Aile Yılı kapsamında, Anadolu...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ilan edilen 2025 Aile Yılı kapsamında, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu "Küreselleşen Dünyada Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi" temasıyla İstanbul'da gerçekleştirilen Uluslararası Aile Forumu'nda "Son Derece Karlı: Küresel Tehditlerin Bireylere, Ailelere ve Topluma Bedeli" başlıklı panel düzenlendi. Moderatörlüğünü Marmara Üniversitesi Nüfus ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Zübeyir Nişancı'nın üstlendiği panele, ABD merkezli sivil toplum örgütü Uluslararası Aile İzleme Örgütü (FWI) Başkanı Sharon Slater (fotoğrafta), katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ilan edilen 2025 Aile Yılı kapsamında, Anadolu...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ilan edilen 2025 Aile Yılı kapsamında, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu "Küreselleşen Dünyada Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi" temasıyla İstanbul'da gerçekleştirilen Uluslararası Aile Forumu'nda "Son Derece Karlı: Küresel Tehditlerin Bireylere, Ailelere ve Topluma Bedeli" başlıklı panel düzenlendi. Moderatörlüğünü Marmara Üniversitesi Nüfus ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Zübeyir Nişancı'nın üstlendiği panele, ABD merkezli sivil toplum örgütü Uluslararası Aile İzleme Örgütü (FWI) Başkanı Sharon Slater (fotoğrafta), katılarak konuşma yaptı.

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