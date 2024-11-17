G20 Liderler Zirvesi Rio de Janeiro'da Başlıyor: Adil Bir Dünya İçin Toplanıyorlar

G20 Liderler Zirvesi Rio de Janeiro'da Başlıyor

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde, 18-19 Kasım tarihlerinde düzenlenecek olan G20 Liderler Zirvesi'nin ana teması, "Adil bir dünya ve sürdürülebilir bir gezegen inşa etmek" olacak.

Güvenlik Önlemleri Artırıldı

G20 zirvesine ev sahipliği yapacak olan Rio de Janeiro, zirve öncesinde kapsamlı güvenlik önlemleri aldı. Şehir merkezinde 8 bin askeri personel görevlendirildi ve güvenlik tatbikatları gerçekleştirildi. Modern Sanat Müzesi'nin çevresi bariyerlerle kapatıldı; yol kenarlarına zırhlı araçlar ve silahlı askerler yerleştirildi.

Zirve Oturumları ve Katılımcılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dahil olmak üzere, G20 üyesi 19 ülke ile Avrupa Birliği liderlerinin katılacağı zirve, 18 Kasım günü, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın liderleri karşılamasıyla başlayacak. Törenin ardından Açlık ve Yoksulluğa Karşı Küresel İttifak'ın tanıtımı yapılacak ve İttifak'a katılan ülkeler açıklanacak.

Liderler, Sosyal Kapsayıcılık ile Açlık ve Yoksullukla Mücadele Oturumu'nda bir araya gelecek ve MIKTA platformunun liderleri de zirve boyunca toplanacak. İlk günün programı, Küresel Yönetişim Kurumlarının Reformu Oturumu ile devam edecek.

Sürdürülebilir Kalkınma ve Enerji Geçişi Oturumu

Zirvenin ikinci gününde, Sürdürülebilir Kalkınma ve Enerji Geçişi Oturumu gerçekleştirilecek. Zirve sonunda, Brezilya dönem başkanlığını Güney Afrika'ya devredecek. Öte yandan, zirvede ikili görüşmelerin yapılması ve liderlerin kriz bölgeleri ile ülke ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

G20 Liderler Zirvesi, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde, 18-19 Kasım'da, "Adil bir dünya ve sürdürülebilir bir gezegen inşa etmek" temasıyla yapılacak. G20 üyesi 19 ülke ile Avrupa Birliği'nin liderlerini ağırlayacak Rio De Janeiro kenti de zirveye hazır. Zirve öncesi kentte güvenlik önlemleri artırıldı. Zirveye özel olarak şehir merkezinde 8 bin askeri personel görevlendirildi ve kapsamlı bir güvenlik tatbikatı yapıldı.

G20 Liderler Zirvesi, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde, 18-19 Kasım'da, "Adil bir dünya ve sürdürülebilir bir gezegen inşa etmek" temasıyla yapılacak. G20 üyesi 19 ülke ile Avrupa Birliği'nin liderlerini ağırlayacak Rio De Janeiro kenti de zirveye hazır. Zirve öncesi kentte güvenlik önlemleri artırıldı. Zirveye özel olarak şehir merkezinde 8 bin askeri personel görevlendirildi ve kapsamlı bir güvenlik tatbikatı yapıldı.