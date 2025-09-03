G20 Uzay Ekonomisi Liderleri Hermanus'ta Toplandı

Güney Afrika ev sahipliğinde küresel uzay politikaları masaya yatırıldı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Hermanus şehrinde, G20 Uzay Ekonomisi Liderleri Toplantısı (SELM) gerçekleştirildi. Toplantı, Güney Afrika Ulusal Uzay Ajansı (SANSA) tarafından 1-3 Eylül tarihlerinde düzenlendi.

Etkinlikte, G20 üyesi ülkelerin uzay ajanslarının başkanları, uluslararası kuruluşlar ve uzay endüstrisinden üst düzey temsilciler bir araya gelerek iş birliği ve politika ekseninde görüş alışverişinde bulundu.

Bu yılki program, "Kapsayıcı Küresel Ekonomik Kalkınma İçin Uzay: Politika, Ortaklık ve Refah" teması çerçevesinde ilerledi. Katılımcılar, uzay bilim ve teknolojilerinin iklim direnci, dijital dönüşüm, sosyo-ekonomik ilerleme ve çevresel koruma gibi küresel önceliklere nasıl katkı sağlayacağı üzerine odaklandı.

Toplantıya ilişkin hazırlanan raporun, Kasım ayında gerçekleştirilecek G20 Zirvesi kapsamında Johannesburg'ta liderlere sunulması planlanıyor.

SELM, G20 çerçevesinde 2020'den itibaren Suudi Arabistan, İtalya, Endonezya, Hindistan ve Brezilya'da düzenlendi. Bu yıl ise Güney Afrika'nın G20 dönem başkanlığı kapsamında Afrika kıtası ilk kez toplantıya ev sahipliği yaptı.

Toplantı, uluslararası iş birliklerini güçlendirme ve uzay teknolojilerinin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine entegrasyonu için atılan adımların tartışıldığı bir platform olarak öne çıktı.