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Gabon'da Cumhurbaşkanlığı Seçim Kampanyası Başladı

Gabon'da 12 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için kampanya süreci başladı; General Oligui Nguema, destekçileriyle buluştu.

Yayın Tarihi: 31.03.2025 20:06
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 20:06
Gabon'da Cumhurbaşkanlığı Seçim Kampanyası Başladı

Gabon'da Cumhurbaskalığı Seçim Süreci Başladi

Gabon'da 12 Nisan 2025'te gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçimleri için kampanya resmen başladı. Ülkede 30 Ağustos 2023'teki darbenin ardından Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı olan General Brice Clotaire Oligui Nguema, kampanyanın ilk gününde başkent Libreville'de bulunan Sino-Gabon Dostluk Stadyumu'nda destekçileriyle bir araya geldi.

Nguema Destekçilerine Seslendi

Kampanya açılışında seçmenlere seslenen Nguema, "12 Nisan 2025'te Gabon'u yeniden inşa edebilmem için oylarınızı bana vermenizi istiyorum," dedi. Seçimde Nguema'nın yanı sıra eski Başbakan Raymond Ndong Sima gibi 7 aday daha yarışacak. Ndong Sima, geçiş döneminde başbakanlık yapmış ve demokrasiye geçiş sürecine liderlik etmiş bir isim olarak öne çıkıyor.

Seçim Adayları Arasında Ünlü İkonlar

Ayrıca, adaylar arasında eski Meclis Başkanı Guy Nzouba Ndama ve eski Dışişleri Bakanı Paulette Missambo gibi isimler de yer alıyor. Önemli bir not; 12 Nisan'daki seçimlerde hiçbir adayın mutlak çoğunluğu elde edememesi durumunda ikinci tur seçim yapılacak. İkinci turun tarihi ise Gabon Anayasa Mahkemesi tarafından belirlenecek.

Darbe ve Yönetimdeki Değişiklikler

Gabon'da Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, 26 Ağustos 2024'te yapılan seçimleri üçüncü kez kazanmış; ancak oylama sırasında “şiddet” iddiaları nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanmış ve internet kısıtlamaları getirilmişti. 30 Ağustos 2023 tarihinde ulusal televizyon binasına giren bir grup asker yönetimi ele geçirdiğini duyurdu. İlgili askeri yönetim, Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi (CTRI) olarak adlandırıldı ve 26 Ağustos'taki seçimlerin iptal edildiğini açıkladı.

General Nguema, 4 Eylül 2023'te Anayasa Mahkemesi önünde 'geçiş hükümetinin cumhurbaşkanı' olarak yemin etti. Ali Bongo'ya muhalif olan Raymond Ndong Sima ise 7 Eylül'de geçiş hükümetinin başbakanı olarak atandı.

Gabon'un uzun yıllar boyunca Baba Omar Bongo öncülüğünde yönetildiği ve 2009'da hayatını kaybettikten sonra oğlu Ali Bongo'nun görevi devraldığı bilinmektedir. Bongo ailesi, toplamda 56 yıl boyunca Gabon'u yönetmiştir.

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