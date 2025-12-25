DOLAR
Talas'ta 'Milletin Avazı Mehmet Akif' İle Mehmet Akif Ersoy 89. Yıldönümünde Anıldı

Talas Belediyesi Tiyatro Topluluğu, Mehmet Akif Ersoy'un 89. ölüm yıldönümünde 'Milletin Avazı Mehmet Akif' oyunu ile şairi vatan, inanç ve fedakârlık temalarıyla andı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 13:01
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 13:01
Talas Belediyesi'nden anlamlı tiyatro etkinliği

Talas Belediyesi, İstiklal Marşının şairi ve milletin vicdanı Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 89. yıl dönümünde sanatsal bir programla andı. Etkinlik, Talas Belediyesi Tiyatro Topluluğu tarafından sahnelenen 'Milletin Avazı Mehmet Akif' adlı oyunla gerçekleştirildi.

Talas Belediyesi Meclis Salonu'nda sahnelenen ve Tek Perde Üç Tablolu Milli Dram olarak hazırlanan eser, Mehmet Akif'in sadece dizeleriyle değil, hayatıyla de bir dava adamı olduğunu vurguladı. Oyun, şairin fikir dünyasını, mücadelesini ve milletle kurduğu güçlü bağı müzikal bir dille izleyiciye aktardı.

Salonun tamamını dolduran öğrenci, öğretmen ve idareciler üzerinde inanç, vatan sevgisi, fedakârlık ve bağımsızlık ruhu temaları derin izler bıraktı. Oyunda Atabey Barış, Özgecan E. Eraydın, Kutay Neşeli, Nazlıcan Kol, Süleyman Özyürek ve Hacı Murat Yiğitsoy rol aldı. Müziklerde ise Kara Karayev ve Grup Şantiyenin eserleri kullanılarak izleyicilere hüzünlü ve gururlu bir yolculuk sunuldu.

Programın sonunda sahneye çıkan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, oyuncuları tebrik ederek, "Değerli kardeşlerime sizlerin adına teşekkür ediyorum. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın demiş ya biz de aynı dualarla geleceğimizi, Türkiye’nin ikinci yüzyılını sizlere armağan ederek başarılarınızın devamını diliyorum" şeklinde konuştu.

Etkinlik, Başkan Yalçın'ın oyunculara plaket takdim etmesiyle sona erdi.

