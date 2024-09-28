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Galatasaray'da Karaborsa Bilet Satışı İddialarına Soruşturma

Galatasaray maç biletlerinin karaborsada satıldığına dair iddialar üzerinde yürütülen soruşturmada tanıkların ifadelerine ulaşıldı.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 11:03
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 11:03
Galatasaray'da Karaborsa Bilet Satışı İddialarına Soruşturma

Galatasaray Maç Biletleri Üzerine Karaborsa İddiaları Soruşturuluyor

Galatasaray'ın maç biletlerinin karaborsada satıldığına dair çıkan iddialarla ilgili başlatılan soruşturmada, tanık ifadelerine ulaşıldı. Kulüp başkanı Dursun Özbek'in, bu konudaki suç duyurusunun ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Hayri Kozak'tan Açıklamalar

Galatasaray Divan Kurulu üyesi Hayri Kozak, ifadesinde, spor kulübünde böyle bir iddianın ilk kez gündeme geldiğini belirtti. Kendisi, 14 Ağustos'ta konuyu gündeme getirdiğini belirtirken, "Kulüp neden böyle bir araştırma yapmadı?" sorusunu yöneltti. Başkan Özbek'in bu iddiaları 'yalan' şeklinde nitelendirmesi üzerine hayal kırıklığına uğradığını ifade etti.

Tanıkların İfadeleri

Diğer tanıklar, gazeteci Adnan Menderes Aybaba ve Ahmet Serhat Ulueren de durumu değerlendirdi. Aybaba, Telegol programında yaptığı açıklamada, kulüpte rahatsızlık yaratan usulsüzlüklerin var olduğunu belirtti. Ulueren ise, uzun yıllardır Galatasaray muhabirliği yaptığını ve kulüp yönetimlerinin karaborsa satışına engel olma sözü verdiklerini ama hiçbir somut adım atılmadığını vurguladı.

Ulueren'in Dikkat Çeken Tespitleri

Ulueren, UltrAslan taraftar grubunun stadyumda istediği gibi hareket ettiğini ve bu durumun karaborsa satışını kolaylaştırdığını ifade etti. Kendisine gelen ihbarların çoğu yurt dışında işleyişle ilgili olduğunu belirten Ulueren, kamuoyunun bilet bulmada yaşadığı sıkıntının giderilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Olumsuz Görüşler ve İddialar

Kozak, tanık ifadelerinin araştırılmasını ve kulüp çalışanlarının beyanlarının alınmasının önemine vurgu yaptı. Soruşturmanın, basında ve sosyal medyada çıkan haberler yüzünden yapıldığını düşünen Ulueren, bu sürecin ardında daha derin bir neden olabileceğini öne sürdü.

Bu gelişmeler, Galatasaray Spor Kulübü'nün gelecek dönemde nasıl bir yön alacağı ve olası şeffaflık adımları üzerine tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

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