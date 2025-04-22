Galatasaraylı Eski Futbolcular, Cizreli Gençlerle Buluştu

Galatasaraylı Eski Futbolcular Cizre'de Gençlerle Buluştu

Galatasaraylı eski futbolcular, Şırnak'ın Cizre ilçesinde gençlerle bir araya gelerek unutulmaz anlar yaşattı. Cizre Kaymakamlığı ve Galatasaraylı Sporcular Derneği işbirliğiyle düzenlenen etkinlik, gençlerin sporcu hayallerine dokunmak amacıyla gerçekleştirildi.

Etkinlikte Kimler Vardı?

Etkinlik kapsamında, Dernek Başkanı Levent Nazifoğlu ve dernek yönetim kurulunun yanı sıra Galatasaray'ın geçmişteki yıldızları; Mert Korkmaz, Hasan Kabze, Cihan Haspolatlı, Altan Aksoy, Orkun Uşak, Murat Aksoy ve Ramazan Pınar Kaymakamlığı ziyaret etti, Kaymakam Ahmet Vezir Baycar ile bir araya geldi.

Dengbej Evi'nde Sıcak Karşılama

Daha sonra Cizre Dengbej Evi'ne geçen sarı-kırmızılı ekip, burada dengbejler ve gençlerin enerjisiyle kalabalık bir karşılamayla karşılaştı. Etkinliğin ilerleyen bölümlerinde dernek üyeleri, Cizreli gençlerle söyleşi gerçekleştirerek tecrübelerini paylaştı ve soruları yanıtladı.

Kaymakam'dan Anlamlı Mesaj

Kaymakam Baycar, programın önemli olduğunu vurgulayarak, “Bu bölge, ülkemizin en kadim medeniyetlerine ev sahipliği yapmaktadır. Cizre, tarihiyle ve kültürüyle görülmesi gereken yerlerden biridir. Gençlerimiz, futbolcuları hep televizyonlardan izliyordu ve bugün size sorular sorma fırsatı buldular.” dedi.

Futbolcuların Duyguları

Dernek Başkanı Nazifoğlu, Cizre'de olmaktan duydukları memnuniyeti ifade ederken, Cihan Haspolatlı, “Buradaki gençlere bir nebze de olsa örnek olup moral verebildiysek ne mutlu bize.” şeklinde konuştu. 230 ve Hasan Kabze de organizasyondan duydukları mutluluğu dile getirdi. Altan Aksoy ise ilk kez geldiği Cizre'nin huzur veren atmosferine vurgu yaptı.

Ödüller ve Kutlamalar

Programda, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen sportif faaliyetlerde dereceye giren sporculara Galatasaray forması hediye edildi. Böylece gençler, hem sporlarını kutladı hem de Galatasaraylı futbolcularla keyifli bir gün geçirdi.

Galatasaraylı bazı eski futbolcular, Şırnak'ın Cizre ilçesinde gençlerle bir araya geldi. Cizre Dengbej Evi'nde Cizreli gençlerle söyleşi gerçekleştiren dernek üyeleri, hem tecrübelerini paylaştı hem soruları yanıtladı.

Galatasaraylı bazı eski futbolcular, Şırnak'ın Cizre ilçesinde gençlerle bir araya geldi. Cizre Dengbej Evi'nde Cizreli gençlerle söyleşi gerçekleştiren dernek üyeleri, hem tecrübelerini paylaştı hem soruları yanıtladı.