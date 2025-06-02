Gambiya'da Dünya Kahvaltı Günü Coşkuyla Kutlandı

Türkiye'nin Banjul Büyükelçiliği himayelerinde, Dünya Kahvaltı Günü dolayısıyla unutulmaz bir etkinlik düzenlendi. Başkent Banjul'daki büyükelçilik rezidansında, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Banjul Temsilciliği işbirliğiyle gerçekleştirilen bu etkinlikte, Türk kahvaltısının zenginliği ve kültürel önemi katılımcılara tanıtıldı.

Tatların Buluşma Noktası

Etkinliğe, ülkede görevli yabancı misyon temsilcileri, Gambiyalı sanatçılar ve modacılar ile medya mensupları katıldı. Türkiye'den özel getirilen peynir, zeytin ve reçel çeşitlerinin yanı sıra menemen gibi geleneksel lezzetler, katılımcılara ikram edildi. Davetliler, sunulan ürünlere büyük ilgi gösterdi.

Kahvaltı ve Kültür

Etkinlikte konuşan Türkiye'nin Banjul Büyükelçisi Fahri Türker Oba, "Kahvaltı, Türk insanı için sadece sabah yapılan bir öğün değil, kültürün, ailenin, dostluğun, sohbetin ve paylaşmanın bir parçasıdır. Bugün Gambiya'da bu sıcak ortamı dostlarımızla paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi. Büyükelçi Oba, önümüzdeki dönemde Banjul YEE işbirliğiyle Türk ve Gambiya mutfaklarını bir araya getiren etkinlikler düzenleme planlarını da açıkladı.

Gelecek Planları

Katılımcılar, YEE bünyesinde yakında açılması planlanan Türk mutfağı kurslarını memnuniyetle karşılarken, benzer etkinliklerin gelecekte de devamını arzuladı. Bu tür etkinlikler, kültürel alışverişi artırarak dostluk köprülerini güçlendirmeye yardımcı oluyor.

Türkiye'nin Banjul Büyükelçiliği himayelerinde Gambiya'da "Dünya Kahvaltı Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Başkent Banjul'daki büyükelçilik rezidansında Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Banjul Temsilciliği işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, Türk kahvaltısının zenginliği ve kültürel değeri tanıtıldı. Etkinliğe, ülkede görevli yabancı misyon temsilcileri, Gambiyalı sanatçılar ve modacıların yanı sıra medya mensupları katıldı. Davetliler, sunulan ürünlere yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye'nin Banjul Büyükelçiliği himayelerinde Gambiya'da "Dünya Kahvaltı Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Başkent Banjul'daki büyükelçilik rezidansında Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Banjul Temsilciliği işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, Türk kahvaltısının zenginliği ve kültürel değeri tanıtıldı. Etkinliğe, ülkede görevli yabancı misyon temsilcileri, Gambiyalı sanatçılar ve modacıların yanı sıra medya mensupları katıldı. Davetliler, sunulan ürünlere yoğun ilgi gösterdi.