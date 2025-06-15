Gambiyalı Askeri Öğrenciler Türkçe Eğitimini Başarıyla Tamamladı

Gambiyalı Askeri Öğrenciler Türkçe Eğitimlerini Tamamladı

Gambiya'dan Türkiye'de askeri okullarda eğitim görecek 22 Gambiyalı asker, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Maarif Vakfı iş birliğiyle düzenlenen 10 aylık Türkçe dil ve kültür eğitim programını başarıyla tamamlayarak mezuniyet sevinci yaşadı.

Mezuniyet Töreni Coşkuyla Gerçekleşti

Başkent Banjul yakınlarındaki Fajara bölgesinde bulunan Gambiya Silahlı Kuvvetler Eğitim Okulu'nda düzenlenen mezuniyet törenine, Türkiye'nin Banjul Büyükelçisi Fahri Türker Oba, Gambiya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Mamat O. Cham, Askeri Danışman Kurmay Albay Anıl Aksoy, Maarif Vakfı temsilcisi İbrahim Hakkı Boyacı, YEE Temsilcisi Halil İbrahim Efe, TİKA Banjul Koordinatörü Ali Kerim ve diğer askeri yetkililer katıldı.

Büyükelçi Oba'dan Destek Mesajı

Törende konuşan Büyükelçi Oba, Gambiyalı askeri öğrencilerin Türkiye'de alacakları eğitimin önemine vurgu yaparak, "Bu öğrenciler, iki ülke arasında dostluk ve kardeşlik köprüsü olacaklardır. Türkiye, Gambiya Silahlı Kuvvetleri'nin profesyonelleşme sürecine desteğini sürdürecektir," dedi.

Genelkurmay Başkanı Cham'dan Teşekkür

Gambiya Genelkurmay Başkanı Cham ise eğitim sürecine katkıda bulunan Türkiye’ye teşekkür ederek, Türkçe dil eğitiminin yanı sıra Türk kültürüyle ilgili verilen bilgilerin öğrenciler için bir avantaj sağladığını belirtti.

Öğrencilere Sertifikalar ve Hediyeler

Türkçe eğitimi alma fırsatı yakalayan öğrenciler, Türkiye’deki askeri okullarda en az bir yıl süren programlara katılacak. Törenin sonunda mezun öğrencilere başarı sertifikaları verildi ve dereceye girenlere çeşitli hediyeler sunuldu.

Türkiye'de askeri okullarda eğitim görecek 22 Gambiyalı asker, Türkçe kursunu başarıyla tamamladı. Başkent Banjul’daki Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Maarif Vakfı iş birliğiyle düzenlenen 10 aylık Türkçe dil ve kültür eğitim programını başarıyla tamamlayan 22 Gambiyalı asker için mezuniyet töreni düzenlendi.

Türkiye'de askeri okullarda eğitim görecek 22 Gambiyalı asker, Türkçe kursunu başarıyla tamamladı. Başkent Banjul’daki Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Maarif Vakfı iş birliğiyle düzenlenen 10 aylık Türkçe dil ve kültür eğitim programını başarıyla tamamlayan 22 Gambiyalı asker için mezuniyet töreni düzenlendi.