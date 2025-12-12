DOLAR
Gamestar Turnuvası Sonuçlandı: Hepsiburada-Intel-Lenovo Ortaklığında Arda Can Kaygusuz 500 Bin TL'yi Kazandı

Hepsiburada, Intel ve Lenovo iş birliğiyle düzenlenen Gamestar turnuvasının finali 10 Aralık'ta İstanbul'da oynandı; birinciliği Arda Can Kaygusuz 500 bin TL ile kazandı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 12:26
Gamestar Turnuvası Sonuçlandı: Arda Can Kaygusuz 500 Bin TL Ödülün Sahibi

Hepsiburada, Intel ve Lenovo iş birliğiyle Temmuz ayında başlayan Gamestar turnuvasının final turu 10 Aralık tarihinde İstanbul'da oynandı. Altı aylık mücadelenin ardından turnuva kazananı belli oldu.

Turnuva Yapısı ve Katılım

Temmuz ayından bu yana devam eden organizasyon, teknoloji ve oyuncu kültürünü bir araya getirmeyi hedefleyerek Türkiye'nin farklı şehirlerinden oyuncuları topladı. Turnuva, 5 fiziksel ve 3 online olmak üzere toplam 8 büyük etaptan oluştu.

Toplamda 3 bin başvuru alındı ve yaklaşık 500 oyuncu müsabakalarda yer aldı. Katılımcılar, yapay zekâ destekli Intel Core Ultra işlemcili Lenovo Legion oyun bilgisayarları üzerinde FC25 futbol oyununda yeteneklerini sergiledi.

Final, Kazananlar ve Ödüller

Altı ay süren mücadele sonunda birinciliğe Arda Can Kaygusuz ulaştı ve 500 bin TL değerindeki ödülün sahibi oldu. İkincilik ödülünü Ali Ekber Hanbaba kazandı ve 100 bin TL, üçüncülüğü elde eden Metehan Muştu ise 50 bin TL değerinde Hepsiburada hediye çeki ile ödüllendirildi.

Kazanan oyuncular ödüllerini Hepsiburada Genel Müdürü Nilhan Onal Gökçetekin ve Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Ender Özgün, Intel Türkiye Satış Direktörü Serkan Çivlik ve Intel Pazarlama Direktörü Melek Güler, Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu ve Lenovo Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Banu Soyak takdim etti.

Organizatörler, Gamestar'ın oyuncu topluluğunu destekleyen ve oyun kültürünü daha geniş kitlelere taşıma hedefini pekiştirdiğini vurguladı; turnuva teknoloji, strateji ve cesaretin kesiştiği bir platform olarak öne çıktı.

