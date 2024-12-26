Gana'da Kolera Salgını: Ölüm Sayısı 35'e Yükseldi

Gana'da Kolera Salgını Hayatları Tehdit Ediyor

Batı Afrika'nın önemli ülkelerinden Gana, kolera salgınıyla mücadele ediyor. Gana Sağlık Hizmetleri (GHS) tarafından yapılan son açıklamalara göre, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükselmiş durumda.

Kolera Vakaları Ülkeyi Sarıyor

Genel Direktör Patrick Kuma-Aboagye, yaptığı yazılı açıklamada, kolera salgınının ülkenin 5 vilayetine yayıldığını belirtti. Salgının başladığı bölgelerde toplamda 4 bin 155 kolera vakası tespit edildi.

Salgınla Mücadele Çalışmaları

Kuma-Aboagye, hükümetin salgınla etkin bir şekilde mücadele edebilmesi için aşı kampanyaları başlattığını duyurdu.

Kolera, gıda ve su aracılığıyla bulaşan "vibrio" bakterisinden kaynaklanmaktadır. İshal ve aşırı su kaybına yol açarak ciddi sağlık sorunlarına neden olabilen bu hastalık, tedavi edilmediği takdirde ölümcül sonuçlar doğurabilir.

Gana'daki sağlık yetkilileri, halkı kolera hakkında bilgilendirerek, hijyenik koşulların iyileştirilmesi ve önleyici tedbirlerin alınması için çalışmaktadır.