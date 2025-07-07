Gana'daki Maarif Okulu'nda Coşkulu Mezuniyet Töreni

Gana'daki Maarif Okulu'nda Mezuniyet Töreni

Türkiye Maarif Vakfı'nın (TMV) Gana'daki okulunda önemli bir mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Başkent Akra'daki TMV Okulları'nda düzenlenen bu anlamlı etkinliğe, Türkiye'nin Akra Büyükelçisi Hüseyin Güngör, Türk kurumlarının temsilcileri, Ganalı yetkililer, öğrenciler ve veliler katılım gösterdi.

Tören, saygı duruşu ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı. Öğrenci ve öğretmenler, yıl boyunca sergiledikleri çalışmaları katılımcılarla paylaştı. Mezun olan öğrencilere diplomalarının takdim edilmesi ise duygusal anlara sahne oldu.

Etkinlikte, Ganalı yetkililer ve veliler, okulun sunduğu nitelikli eğitimden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Türkiye Maarif Vakfı'nın katkılarının önemine vurgu yaptılar.

Mezuniyet töreni, öğrencilerin hazırladığı etkileyici müzik ve dans gösterileriyle sona erdi. Bu unutulmaz anlar, katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Türkiye Maarif Vakfı'nın (TMV) Gana'daki okulunda mezuniyet töreni düzenlendi. Başkent Akra'daki TMV Okullarında düzenlenen törene, Türkiye'nin Akra Büyükelçisi Hüseyin Güngör (sağda), Türk kurumlarının temsilcileri, Ganalı yetkililer, öğrenciler ve veliler katıldı.

Türkiye Maarif Vakfı'nın (TMV) Gana'daki okulunda mezuniyet töreni düzenlendi. Başkent Akra'daki TMV Okullarında düzenlenen törene, Türkiye'nin Akra Büyükelçisi Hüseyin Güngör (sağda), Türk kurumlarının temsilcileri, Ganalı yetkililer, öğrenciler ve veliler katıldı.