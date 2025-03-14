Gana Dışişleri Bakanı Ablakwa, Türkiye ile İlişkilerin Geliştirilmesine Vurgu Yaptı

Gana Dışişleri Bakanı Samuel Okudzeto Ablakwa, Türkiye ile ikili ilişkilerin her alanda daha da geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin Akra Büyükelçisi Hüseyin Güngör, Bakan Ablakwa’ya nezaket ziyaretinde bulundu. İki yetkili, başkent Akra'daki Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya geldi.

Görüşme dostane bir atmosferde gerçekleşirken, Türkiye ile Gana arasındaki ticaret hacminin 1 milyar dolara çıkarılması hedefi ele alındı.

Bakan Ablakwa, Akra Uluslararası Kotoka Havalimanı'nın üçüncü terminalinin bir Türk firması tarafından inşa edilmesine dikkati çekti. Türkiye'nin, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla Gana'ya sağladığı katkılardan ise övgüyle bahsetti.

Ablakwa, Türkiye Bursları nedeniyle duyduğu memnuniyeti de ifade ederek, Türkiye'nin Gana'nın geleceğine olan desteğinin artarak devam etmesini umduğunu kaydetti.

Gana'da yaklaşık 800 Türk işletmesi faaliyet gösterirken, Türk Hava Yolları ülkede haftalık 10 uçuş gerçekleştiriyor. Yılport, Aksa ve Karadeniz Holding gibi Türk şirketleri de Gana ekonomisine aktif katkıda bulunmakta.

Batı Afrika'nın istikrarlı ekonomilerinden biri olan Gana, bölgede ticaret ve yatırım fırsatları sunarak Türk firmaları için önemli bir ortak olma özelliğini korumaktadır.

Türkiye'nin Akra Büyükelçisi Hüseyin Güngör (sağda), Gana'nın yeni Dışişleri Bakanı Samuel Okudzeto Ablakwa'ya (solda) nezaket ziyaretinde bulundu. Büyükelçi Güngör ile Bakan Ablakwa, başkent Akra'da Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya geldi.