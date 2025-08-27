DOLAR
Gana, Singapur ile ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor

Mahama, Singapur ile ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı; yatırım teşvikleri ve reformlarla Asya ile ilişkiler güçlendirilecek.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 14:38
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 14:38
Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, Singapur'da düzenlenen 8. Afrika-Singapur İş Forumu'nda ülkesinin Singapur ile ticaret hacmini 1 milyar dolar seviyesine çıkarmayı hedeflediğini açıkladı.

Ticaret Rakamları ve Stratejik Hedef

Mahama, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2024 yılında 215 milyon dolar'ı aştığını belirtti. Afrika ile Singapur arasındaki toplam ticaretin 2020-2024 döneminde yüzde 50 artışla yaklaşık 14 milyar dolar'a ulaştığını ifade eden Mahama, Gana'nın Batı Afrika'da Singapur'un en güvenilir ortağı olmayı hedeflediğini vurguladı.

Yatırım Reformları ve "24 Saat Ekonomi"

Yatırımları teşvik etmek amacıyla yeni reformlar ve projeler planladıklarını söyleyen Mahama, Yatırım Teşvik Yasası'nda yapılacak değişikliklerle yabancı yatırımcılar için asgari sermaye şartının kaldırılacağını ve bir "tek durak yatırımcı ofisi" kurulacağını açıkladı.

Mahama ayrıca hükümetin "24 Saat Ekonomi" stratejisinin verimlilik, ihracat ve istihdam temelleri üzerine kurulduğunu belirtti.

