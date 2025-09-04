DOLAR
GAO'dan F-35 Uyarısı: Block 4'te 6 Milyar Dolar Fazla, Teslimatlar Gecikiyor

GAO raporu F-35 programında maliyet ve gecikme uyarısı yaptı: Block 4 maliyetleri 6 milyar dolar fazla, teslimatlar yüzlerce gün gecikti; Pentagon önerilerin çoğunu kabul etti.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 11:46
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 11:46
GAO'dan F-35 programına ağır eleştiri

ABD'de Hükümet Hesap Verebilirlik Ofisi (GAO), F-35 uçak programında yaşanan gecikmeler ve maliyet artışlarına ilişkin denetim raporu yayımladı. Raporda, F-35'in modernizasyon programı olan Block 4'ün maliyetlerinin öngörülenden 6 milyar dolar fazla olduğu ve programın en az 5 yıl daha gecikeceği belirtildi.

Raporun bulguları

GAO, ABD'nin 2032 yılına kadar üretimi artırma planlarına ilişkin değerlendirme yaptı. Raporda, ABD'li savunma şirketi Lockheed Martin'in 2023'te F-35 uçaklarını 61 gün gecikmeyle teslim ettiği, 2024'te teslim ettiği 110 uçağın ise ortalama 238 gün geciktiği kaydedildi.

Son yıllarda zamanında teslimatı teşvik etmek üzere yüklenicilere yüz milyonlarca dolar ödeme yapıldığı ancak gecikmelerin buna rağmen arttığı vurgulandı. Gecikmelerin başlıca sebebi olarak, donanım ve yazılım güncellemelerini içeren Technology Refresh 3 (TR-3) paketi gösterildi.

GAO'nun önerileri

Raporda Pentagon'a yöneltilen tavsiyeler arasında teşvik yapısının yeniden gözden geçirilmesi, Lockheed Martin'in üretim kapasitesinin yeniden değerlendirilmesi ve ürün geliştirme süreçlerinde modern tasarım araçlarının daha yaygın kullanılması yer aldı.

Pentagon'un yanıtı

Pentagon, GAO tarafından sunulan 6 tavsiyeden dördünü kabul etti, diğer ikisine ise kısmen katıldığını bildirdi.

