Gara Bölgesinde PKK'lı Teröristlere Operasyon

Gara Bölgesinde Terörle Mücadele Operasyonu

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzey kesimindeki Gara bölgesinde önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyon sonucunda 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Açıklama

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, terörle mücadele faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Bakanlık yaptığı açıklamada, "Terörü kaynağında yok etmek amacıyla alışılmışın dışında, hızlı ve sürekli operasyonlara devam edilecektir." ifadelerine yer verildi.

Bu tür operasyonların, ülkenin güvenliği için kritik öneme sahip olduğu belirtilirken, güvenlik güçlerinin kararlılığı da desteklendi.