Garanti BBVA'dan 75.000 TL Faizsiz Kredi Fırsatı Başladı

Garanti BBVA, faizsiz kredi desteği arayanlar için yeni bir kampanya başlattı. Bireyler ve esnaflar için sunulan bu fırsatla, 75.000 TL kadar faizsiz kredi sağlanabiliyor.

Ağırlaşan ekonomik koşullarla birlikte, vatandaşlar acil ödemeleri için bankalara yöneliyor. Bu çerçevede, bankalar birçok destek kampanyası sunarken, dikkat çekenlerden biri de Garanti BBVA'nın faizsiz kredi imkanları oldu.

Garanti BBVA'nın 75.000 TL Faizsiz Kredi Kampanyası

Garanti BBVA, yeni müşterilerine özel olarak 75.000 TL'ye kadar faizsiz kredi ve taksitli nakit avans kampanyasını duyurdu. Esnaf ve şahıs firmalarına yönelik bu kampanya, belirli şartları karşılayan tüm yeni müşterilerin yararlanabileceği bir fırsat sunuyor.

Esnafa Özel 50.000 TL Faizsiz Kredi

Garanti BBVA, esnaflar için sunduğu özel kampanyasında 50.000 TL'ye kadar sıfır faizli kredi imkanı tanıyor. 1 Nisan ile 30 Nisan tarihleri arasında Garanti BBVA Mobil uygulaması üzerinden “Müşteri Olmak İstiyorum” adımını izleyerek yeni müşteri kaydı yapan esnaflar, bu fırsattan faydalanma şansına sahip.

Kampanyaya katılan yeni müşteriler, mobil uygulama üzerinden müşteri olduktan sonraki 5 gün içerisinde hayat sigortalı ve sıfır faizli kredi başvurusu yaparak kredilerini kullanabilecekler.

Önemli Şartlar

Kampanyadan yararlanmak isteyen esnafların dikkat etmesi gereken bazı önemli şartlar bulunmaktadır. Sadece 1-30 Nisan tarihleri arasında Garanti BBVA Mobil uygulaması üzerinden ilk kez müşteri olanlar bu fırsattan yararlanabilecek. Müşteri olma işlemi tamamlandıktan sonra, uygulama veya internet bankacılığı aracılığıyla “Başvurular > Kredi > İhtiyaç Kredisi” adımlarını takip ederek, azami 50.000 TL ve 3 ay vade seçeneğiyle kampanyalı krediye başvuru yapılabiliyor.

25.000 TL Faizsiz Taksitli Nakit Avans

Garanti BBVA Mobil uygulamasıyla müşteri olan bireyler, kredi kartı başvurusu yapmaları halinde, onay alma durumunda 25.000 TL'ye kadar faizsiz ve masrafsız Taksitli Nakit Avans fırsatından 3 ay vadeyle faydalanabilecek.