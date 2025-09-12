Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

Garanti BBVA tekstile 3,5 trilyonluk yeşil finansman köprüsü kurdu

Garanti BBVA, Ivy Decarb Marketplace işbirliğiyle tekstil sektörünün karbon ayak izini azaltmaya yönelik yatırımları finanse etmek için 3,5 trilyon liralık yeni bir sürdürülebilir finansman taahhüdü açıkladı.

Zirvede sektör temsilcileri bir araya geldi

İstanbul'da düzenlenen etkinlik, sektörün çatı kuruluşları, yerel üreticiler ve Avrupalı alıcıları bir araya getirdi. Etkinlikte Tekstil Makine ve Aksesuar Sanayicileri Derneği (TEMSAD), İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB), İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) gibi kurumların temsilcileri yer aldı.

Mahmut Akten: Sürdürülebilirlik artık işin ta kendisi

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten açılış konuşmasında sürdürülebilirliğin tercih olmaktan çıktığını ve sağlam bir finansal altyapı olmadan dönüşümün gerçekleşemeyeceğini vurguladı.

Akten: "2018'de başlattığımız ve 2025 hedefli 400 milyar liralık sürdürülebilir finansman sağlama taahhüdümüzü, hedeflenen tarihten çok önce, bu yılın ilk aylarında tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Şimdi çıtayı çok daha yükseğe koyuyoruz. 2018 ila 2029 dönemini kapsayacak şekilde tam 3,5 trilyon liralık yeni bir sürdürülebilir finansman taahhüdü açıklıyoruz. Bu devasa kaynağı, Türkiye'nin gözbebeği tekstil sektörünün karbonsuzlaşma planlarını hayata geçirmeleri, teknolojik altyapılarını modernize etmeleri ve küresel pazarlardaki rekabet güçlerini perçinlemeleri için bir köprü olarak sunacağız," dedi.

Dijital erişim ve hızlı müşteri kazanımı

Garanti BBVA, Ivy Decarb platformu üzerinden makine ve ekipman yatırımı yapmak isteyen tekstil firmalarına, şubeye gitme zorunluluğu olmadan, tamamen dijital kanallar üzerinden finansman imkanı sunacak. Sistem, henüz Garanti BBVA müşterisi olmayan firmaların da dijital kanallardan hızla müşteri olup bu destekten faydalanabilmesine olanak tanıyacak.

Ivy Decarb CEO'su Javier Bernal: Doğru ekipman seçimi kritik

Ivy Decarb CEO'su Javier Bernal platformun rolünü şöyle özetledi: "Dünya çapındaki moda devleri ve düzenleyici kurumlar, tedarik zincirlerinde çevresel etkiyi azaltma konusunda net taahhütler verdi. Bu hedeflere ulaşmak, Türk tekstil üreticilerinin ekipmanlarını modernize etmesinden geçiyor. Bu durum, hem verimliliği hem de sürdürülebilirliği artırmak adına tarihi bir fırsat. Biz, finans kuruluşlarını, global markaları ve makine üreticilerini bu platformda buluşturarak, yatırımın geri dönüşünü ve sürdürülebilirlik etkisini en üst düzeye çıkaracak doğru ekipman seçiminde rehberlik ediyoruz," dedi.

Bu hamle, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve küresel marka beklentileri doğrultusunda tekstilin yeşil dönüşümünü hızlandıracak önemli bir finansal adım olarak değerlendiriliyor.