Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Garanti BBVA Kripto, Tether (USDT) için TL ile alım-satım ve Ethereum (ERC-20) üzerinden USDT transfer hizmetini resmen başlattı.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 18:28
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 18:28
Garanti BBVA'nın kripto iştiraki Garanti BBVA Kripto, piyasada dengeleri değiştirebilecek bir adım atarak Tether (USDT) için alım-satım ve transfer hizmetini resmen başlattı. Bu hamle, banka güvencesiyle kriptoya giriş yapmak isteyen binlerce yatırımcı için yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

TL ile Doğrudan USDT İşlemleri

Garanti BBVA Kripto tarafından yapılan resmi açıklamaya göre kullanıcılar artık Türk Lirası ile doğrudan USDT alım-satımı yapabilecek ve mevcut kripto varlıklarını USDT pariteleri üzerinden değerlendirebilecek.

Ethereum (ERC-20) Ağı Üzerinden Transfer

Platformun öne çıkan özelliklerinden biri de Ethereum (ERC-20) ağı üzerinden doğrudan USDT transferine izin vermesi. Bu sayede kullanıcılar, farklı cüzdanlar veya borsalar arasında Garanti BBVA Kripto'yu kullanarak güvenli ve hızlı transfer gerçekleştirebilecek.

Garanti BBVA Kripto Genel Müdürü Onur Güven: "Kullanıcılarımıza hızlı ve kolay bir yatırım deneyimi sunmayı öncelikli hedefimiz olarak görüyoruz"

Onur Güven: "USDT'yi platformumuza ekleyerek, kullanıcılarımızın Ethereum ağı üzerinden varlık transferlerini kolaylıkla gerçekleştirebilmesini ve USDT paritelerinde alım satım yapabilmesini mümkün kılıyoruz. Türkiye'de bir banka çatısı altında kripto hizmetleri sunan ilk platform olarak, yatırımcılarımızın beklentilerini güçlü teknoloji ve bankacılık deneyimimizle desteklemeye devam ediyoruz."

Stablecoin Nedir?

Sabit coinler (stablecoin), değerini ABD doları gibi bir itibari para birimine veya altına sabitleyen dijital varlıklardır. Bu özellikleri sayesinde Bitcoin veya Ethereum gibi varlıkların yaşadığı yüksek fiyat dalgalanmalarından (volatilite) etkilenmezler.

Tether (USDT), piyasada lider konumda olup 1 dolara sabitlenmiş değeriyle yatırımcılar için bir nevi "güvenli liman" görevi görüyor. Yatırımcılar, piyasanın düşüşe geçtiği dönemlerde varlıklarını USDT'ye çevirerek değer kaybından korunabilirken, alım fırsatları doğduğunda ise hızlıca yeniden pozisyon alabiliyor.

