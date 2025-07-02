Gassal Dizisinin Üçüncü Sezon Çekimleri Başladı!

'Gassal' Dizisi Üçüncü Sezon Çekimlerine Start Verdi

Türkiye'nin uluslararası dijital platformu tabii'de büyük ilgi gören orijinal dizisi Gassal'ın üçüncü sezon çekimleri başladı. İlk iki sezonda izlenme rekorları kıran ve sosyal medyada geniş yankı uyandıran bu yapım, kara komedi ile dramı bir araya getiriyor.

Ahmet Kural'dan Açıklamalar

Dizinin başrol oyuncusu Ahmet Kural, Baki karakterinin izleyiciler tarafından gerçek bir insan gibi algılandığını belirtti. “Var olan bir insanmış gibi yorumlar görüyorum, bu beni çok mutlu ediyor” diyen Kural, karakterinin ölümle yüzleşen sakin bir yapısı olduğunu ifade etti. Ayrıca, yeni sezonda izleyicilerin sürprizler beklemesini, komedi ve dramın iç içe geçeceğini vurguladı.

Hanene Soral’ın Yorumları

Başrol oyuncusu Hande Soral, canlandırdığı Nihan karakterinin Baki karakterinin kadın hali olduğunu belirtti. Nihan ve Baki'nin benzer geçmişlere sahip olduğunu kaydeden Soral, bu durumu heyecan verici bulduğunu ifade etti. Karakterinin güçlü duruşunu ve bağımsız olma özelliklerini ön plana çıkardı.

Yönetmenin Vizyonu

Proje tasarımcısı ve yönetmen Sümeyye Karaarslan, dizinin ilk iki sezonunda her şeyin detaylı bir şekilde çalışıldığını belirterek, yeni sezonda yönetmen değişikliğine gidildiğini ifade etti. Ayrıca, üçüncü sezonun da Baki'nin içsel yolculuğuna devam edeceğini, yeni konuk oyuncularla zenginleşeceğini açıkladı.

Onur Tan’ın Yönetmenlik Deneyimi

Dizinin yeni yönetmeni Onur Tan, aslında seyirci olarak diziyi keyifle izlediğini ancak şimdi yönetmen koltuğuna oturduğunu ifade etti. Tan, kadının ve erkeğin düşünce yapısının farklılıklarına dair gözlemlerini paylaştı ve kadın ve erkek gözünün bir araya gelmesinin projenin zenginliğine katkıda bulunduğunu dile getirdi.

Dizi Hakkında

Gassal, ölü yıkayarak hayatını kazanan ve içine kapanık bir yaşam süren Baki'nin, geçirdiği bir kazayla derinleşen içsel yolculuğunu konu alıyor. Geçmişle yüzleşme, yalnızlık ve dönüşüm temalarını ele alan dizi, olağanüstü bir kara mizah ile kısa sürede geniş bir izleyici kitlesi kazandı. Başrollerde Ahmet Kural ve Hande Soral yer alırken, önceki sezonlarda tanınmış birçok oyuncu da yer aldı.

Türkiye'nin uluslararası dijital platformu tabii'nin büyük ilgi gören orijinal dizisi "Gassal"ın üçüncü sezon çekimlerine başlandı. Dizi oyuncusu Ahmet Kural, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin uluslararası dijital platformu tabii'nin büyük ilgi gören orijinal dizisi "Gassal"ın üçüncü sezon çekimlerine başlandı. Dizi oyuncusu Ahmet Kural, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.