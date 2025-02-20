Gastro Fethiye Ulusal Gastronomi Festivali 2023 Başladı

Fethiye'de düzenlenen 13. Gastro Fethiye Ulusal Gastronomi Festivali, şef adaylarının yeteneklerini sergilediği yarışmalarla başladı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 19:31
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 20:14
Gastro Fethiye Ulusal Gastronomi Festivali 2023 Başladı

Gastro Fethiye Ulusal Gastronomi Festivali 2023

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bu yıl 13'üncüsü gerçekleştirilen Gastro Fethiye Ulusal Gastronomi Festivali başladı. Fethiye Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası ile Şef Mavi Fethiye Profesyonel Aşçılar Derneği işbirliğiyle düzenlenen festival, Çatalarık Sosyal Tesisi'nde yapılıyor.

Şef Adaylarının Yetenek Yarışması

Festivalin ilk gününde, farklı illerden gelen şefler ve öğrenci adayları, bireysel kategoride yarışarak yeteneklerini sergiledi. Deneyimli şeflerden oluşan jüri, yemekleri tat, sunum ve mutfak temizliği gibi kriterlere göre değerlendirerek puanladı.

Festivalin Programı ve İlgi

Şef Mavi Fethiye Profesyonel Aşçılar Derneği Başkanı Onur Arslan, festivale Türkiye genelinden büyük ilgi gösterildiğini ifade etti. Arslan, festivalin ilk günündeki bireysel yarışmaların ardından, ikinci günde ekip yarışmalarının düzenleneceğini belirtti.

Festival, yarın sona erecek ve gastronomi tutkunlarının ilgisini çekmeye devam edecek.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl 13'üncüsü düzenlenen "Gastro Fethiye Ulusal Gastronomi...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl 13'üncüsü düzenlenen "Gastro Fethiye Ulusal Gastronomi Festivali" başladı. Şef Mavi Fethiye Profesyonel Aşçılar Derneği Başkanı Onur Arslan (fotoda), festivale Türkiye genelinden büyük ilgi gösterildiğini belirtti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl 13'üncüsü düzenlenen "Gastro Fethiye Ulusal Gastronomi...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl 13'üncüsü düzenlenen "Gastro Fethiye Ulusal Gastronomi Festivali" başladı. Şef Mavi Fethiye Profesyonel Aşçılar Derneği Başkanı Onur Arslan (fotoda), festivale Türkiye genelinden büyük ilgi gösterildiğini belirtti.

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