GastroAntalya 6. Uluslararası Buluşma: 42 Ülkeden Şefler Antalya'da

GastroAntalya 21-23 Kasım'da Cam Piramit'te; 42 ülkeden şefler, sektör profesyonelleri ve gastronomi tutkunları Antalya'da buluşuyor.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 16:11
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 16:11
Etkinlik Bilgileri

Akdeniz Şefler Kulübü Derneğince düzenlenen 6. Uluslararası Gastronomi ve Mutfak Yıldızları Buluşması (GastroAntalya), bu yıl 42 ülkeden şefleri Antalya'da ağırlayacak.

Organizasyon, Cam Piramit'te, Passion Bakery ve Antalya Bilim Üniversitesi sponsorluğunda 21-23 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek. Etkinlik üç gün boyunca farklı ülkelerden şefleri, sektör profesyonellerini ve gastronomi tutkunlarını bir araya getirecek.

Yarışma ve Kategoriler

Yarışma; yerel lezzetlerden dünya mutfaklarına, tatlı ve pastacılıktan deniz ürünlerine, vegan mutfağından sokak lezzetlerine kadar geniş bir yelpazede düzenlenecek. Tüm kategoriler, alanında uzman jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek.

Organizatörün Mesajı

GastroAntalya ve Akdeniz Şefler Kulübü Başkanı Bilal Yüregir, etkinliği Türk mutfağını ve şeflerini dünyaya tanıtmak ile Antalya'yı uluslararası bir gastronomi başkenti haline getirmek amacıyla düzenlediklerini belirtti.

Yüregir, GastroAntalya'nın 42 ülkeden şefleri, federasyon başkanlarını ve gastronomi profesyonellerini Antalya'da ağırlayan önemli bir platform olduğunu vurguladı.

