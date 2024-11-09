Gazeteci Furkan Karabay Tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gazeteci Furkan Karabay, sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklandı. Karabay, "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek", "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamaları ile karşı karşıya.

Soruşturma Süreci ve Gözaltı

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından, Karabay’ın yaptığı bazı paylaşımlar nedeniyle soruşturma başlatıldı. Karabay, gözaltına alındıktan sonra, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Mahkeme Süreci ve Tutuklama

Adliyede yapılan işlemler sonrası Karabay, nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcılığın sevk yazısında, Karabay’ın "Esenyurt Belediye binası kapıları 30 polis eşliğinde kırıldı" şeklindeki paylaşımının gerçeğe aykırı olduğu belirtildi. Bu durumun kamu barışını bozma potansiyeli taşıdığı vurgulandı.

Ayrıca, Karabay’ın, Özer hakkındaki soruşturma neticesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve Başsavcıvekili Can Tuncay'ın isimlerini hedef gösterdiği bildirildi. Bunun yanı sıra, Gürlek’i, terör örgütü mensubu olduğu bilinen eski bir savcıya benzeterek kamu görevlisine alenen hakarette bulunduğu kaydedildi.

Sonuç olarak, hakimlik, Furkan Karabay’ı "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek", "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamalarıyla tutukladı.