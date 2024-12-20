Gazeteci Özlem Gürses Gözaltına Alındı: TSK'ya Yönelik Suçlamalar

Özlem Gürses'e Gözaltı Kararı

Gazeteci Özlem Gürses, sosyal medya platformundaki açıklamaları nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Soruşturma Kapsamında Gözaltına Alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Gürses'in YouTube'da yayınladığı "TV OZ" kanalındaki programında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hakkında kullandığı ifadeler soruşturma başlatılmasına neden oldu. Gürses, "Gördüğünüz üzere IŞİD yapısı, yani TSK-SMO yapısı Kürtlerin olduğu bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş." şeklinde bir beyanatta bulunmuştu.

Açıklamada, Gürses'in sözlerinin TSK’yı terör örgütleriyle bir tutarak işgalci bir kurum olarak nitelediği ifade edildi. Bu bağlamda, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla resen soruşturma açıldığı bildirildi ve Gürses’in gözaltına alındığı duyuruldu.