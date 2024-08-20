Gazeteci Reha Muhtar Merdivenlerden Düşerek Hastaneye Kaldırıldı

Reha Muhtar Merdiven Kazası Geçirdi
Ünlü gazeteci Reha Muhtar, evinde merdivenlerden düşerek yaralandı. 01.00 sularında meydana gelen kazanın ardından hemen hastaneye sevk edildi.
Olayın Detayları
Oğlu tarafından durumu bildirilen Muhtar, acil sağlık ekiplerinin müdahaleleri sonrasında Acıbadem Maslak Hastanesi’ne götürüldü. Burada tedavi altına alındığı belirtilen Muhtar’ın, entübe olduğu öğrenildi.
Gazeteci Reha Muhtar'ın sağlık durumu hakkında daha fazla bilginin ilerleyen saatlerde paylaşılması bekleniyor.