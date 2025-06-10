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Gaziantep Doğal Yaşam Parkı Bayramda 90 Bin Ziyaretçi Ağırladı

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, Kurban Bayramı'nda yaklaşık 90 bin ziyaretçi ağırladı ve çevre illerden büyük ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 10.06.2025 10:17
Güncelleme Tarihi: 10.06.2025 10:17
Gaziantep Doğal Yaşam Parkı Bayramda 90 Bin Ziyaretçi Ağırladı

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nın Bayram Ziyaretçi Rekoru

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne ait Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, Kurban Bayramı süresince yaklaşık 90 bin ziyaretçiyi ağırladı. Özellikle çevre illerden gelen ziyaretçilerle dolup taşan park, Adana ve Mersin gibi şehirlerden de önemli bir ziyaretçi akınına uğradı.

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı Hakkında

2001 yılında Burç Ormanı’nda kurulmuş olan ve 1 milyon metrekarelik bir alana yayılan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, yırtıcı hayvan türleri başta olmak üzere birçok canlıyı bünyesinde barındırıyor. Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı Celal Özsöyler, parkın Avrupa'nın 3'üncü, dünyanın ise 4'üncü büyük doğal yaşam merkezi olduğunu dile getirdi.

Bir Cazibe Merkezi: Gaziantep Doğal Yaşam Parkı

Özsöyler, bayram tatilinin 4.5 gün süresince parkın büyük ilgi gördüğünü ve bölgedeki esnafa da katkı sağladığını belirtti. "Ziyaretçiler hediyelik eşyalar alıyor ve Gaziantep'in gastronomi lezzetlerini tadıyorlar" dedi.

Ziyaretçilerin Görüşleri

Gaziantep'e Samsun'dan gelen Dursun Sekmen, parkı çok beğendiğini ve gezmekten keyif aldıklarını ifade ederken; Kahramanmaraş'tan gelen Yavuz Tatar ise, burayı çok merak ettiklerini ve güzel bir deneyim yaşadıklarını aktardı.

Doğal Yaşam Parkı, sadece bir ziyaret yeri değil, aynı zamanda Gaziantep'in turizm gelirine önemli katkılarda bulunan bir merkez olmaya devam ediyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince 2001 yılında Burç Ormanı'nda yaklaşık 1 milyon metrekarelik...

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince 2001 yılında Burç Ormanı'nda yaklaşık 1 milyon metrekarelik alana kurulan Doğal Yaşam Parkı, yırtıcı hayvan türleri başta olmak üzere çok sayıda canlıya ev sahipliği yapıyor. Barındırdığı hayvan türleri ve büyüklüğü ile dünyanın önde gelen hayvanat bahçelerinden olan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nı, Kurban Bayramı'nda yaklaşık 90 bin kişi ziyaret etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince 2001 yılında Burç Ormanı'nda yaklaşık 1 milyon metrekarelik...

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince 2001 yılında Burç Ormanı'nda yaklaşık 1 milyon metrekarelik alana kurulan Doğal Yaşam Parkı, yırtıcı hayvan türleri başta olmak üzere çok sayıda canlıya ev sahipliği yapıyor. Barındırdığı hayvan türleri ve büyüklüğü ile dünyanın önde gelen hayvanat bahçelerinden olan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nı, Kurban Bayramı'nda yaklaşık 90 bin kişi ziyaret etti.

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