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Gaziantep'e 50 Yeni Motosiklet: Emniyet ve Jandarma Güçleniyor

Gaziantep'te emniyet ve jandarma filosuna katılan 50 motosiklet, güvenlik hizmetlerini artırmak için kullanıma sunuldu.

Yayın Tarihi: 10.04.2025 16:14
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 16:14
Gaziantep'e 50 Yeni Motosiklet: Emniyet ve Jandarma Güçleniyor

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı filosuna 50 yeni motosiklet eklendi. Motosikletlerin hizmete alınması dolayısıyla düzenlenen törende, Vali Kemal Çeber, polis teşkilatının 180. yılını kutladı.

Vali Çeber, kentte eğitim, sağlık ve spor gibi birçok alanda yatırımların sürdüğünü belirtirken, bayram tatili boyunca emniyet ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda 326 bin kişi ve 177 bin araç sorgulandığını ifade etti. İhlaller nedeniyle 18 bin 474 araca toplamda 22 milyon lira ceza uygulandı. Ayrıca, 1076 aranan kişi yakalandı.

Çeber, kente eklenen bu yeni motosikletlerle birlikte mevcut motosiklet ekibinin 97'den 147'ye çıktığını, bunların 42'sinin emniyete, 8'inin ise jandarmaya ait olduğunu açıkladı.

Törenin ardından, polis ve jandarma ekipleri motosiklet konvoyu oluşturdu. Konvoya, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da katıldı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının filosuna 50 motosiklet...

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının filosuna 50 motosiklet katıldı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının filosuna 50 motosiklet...

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının filosuna 50 motosiklet katıldı.

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