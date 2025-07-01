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Gaziantep Hayvan Pazarı Geçici Olarak Kapatıldı

Gaziantep'te hayvan pazarı, sağlık tedbirleri nedeniyle geçici olarak kapatıldı. Hastalık iddiaları ise yalanlandı.

Yayın Tarihi: 01.07.2025 17:17
Güncelleme Tarihi: 01.07.2025 17:17
Gaziantep Hayvan Pazarı Geçici Olarak Kapatıldı

Gaziantep Hayvan Pazarı Geçici Olarak Kapatıldı

Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, kentteki hayvan pazarının tedbir amaçlı olarak geçici bir süre kapatıldığını duyurdu.

Karayılan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan şap hastalığı iddialarının asılsız olduğunu belirtti. Kurban Bayramı sonrasında, tedbir ve inceleme amacıyla pazarın kapatıldığını ifade etti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak ana görevlerinin hayvan sağlığını korumak olduğunu vurgulayan Karayılan, bu sayede insan sağlığına bulaşıcı hastalıkların önlenebileceğini belirtti. Karayılan, konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Gıdanın güvenilirliği ve sağlığı bizim için çok kıymetli. Şu ana kadar hayvan hastalıklarıyla ilgili herhangi bir şekilde şap ya da başka bir hayvan hastalığımız yok. Kurban Bayramı nedeniyle doğu illerinden ciddi manada hayvan sevkiyatı oldu. Bayram sonrası, şu an kendimizi kontrol edeceğiz; içeride ne kadar hayvanımız var, sayımlarını yapıyoruz. Dişi, erkek hayvanlar ve süt hayvanlarımızı gözden geçiriyoruz. Bu verileri toparladıktan sonra güncellemelerimizi yapacağız ve belki de kısa süre içerisinde tekrar açacağız. Şimdilik tedbir amaçlı pazarlarımızı kapattık, ancak hiçbir şekilde hastalığımız söz konusu değildir."

Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan (fotoğrafta), kentteki hayvan pazarının tedbir...

Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan (fotoğrafta), kentteki hayvan pazarının tedbir amaçlı geçici olarak kapatıldığını duyurdu.

Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan (fotoğrafta), kentteki hayvan pazarının tedbir...

Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan (fotoğrafta), kentteki hayvan pazarının tedbir amaçlı geçici olarak kapatıldığını duyurdu.

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