Gaziantep'in Geleneksel Kutnu Kumaşı Moskova'da Moda Severlerle Buluştu

Gaziantep'ten dünyaya açılan kutnu kumaşı, Rusya'da düzenlenen etkinlikle tanıtıldı. Jülide Konukoğlu'nun öncülüğündeki projelerle unutulmuş miras canlanıyor.

Yayın Tarihi: 09.03.2025 02:34
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 02:52
Gaziantep'in Geleneksel Kutnu Kumaşı Moskova'da Moda Severlerle Buluştu

Gaziantep'in Geleneksel Kutnu Kumaşı Rusya'da Tanıtıldı

Gaziantep'te kadınlar tarafından üretilen ve dünya çapında moda markaları tarafından tercih edilen kutnu kumaşı, Rusya’nın başkenti Moskova’da gerçekleştirilen bir etkinlikte tanıtıldı. "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" vesilesiyle, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, kutnu kumaşını "Kutnia" markasıyla modern üretime kazandıran Jülide Konukoğlu, bu tarihi kumaşın önemini vurguladı.

Kutnu'nun Kökleri ve Modern Dokunuşlar

Konukoğlu, kutnu kumaşının 500 yıllık geçmişine dikkat çekerek, bu mirası yeniden canlandırmayı hedeflediklerini ifade etti. "Kumaşın Gaziantep'e ait olduğuna dair coğrafi işaretini tescil ettirdik ve bu ürün için bir fabrika kurduk," dedi. Ayrıca, kumaşın geleneksel dokuma yöntemlerine sadık kalarak üretim yaptıklarını belirtti.

Modern Tasarımlar ve Global Başarı

Konukoğlu, kutnu kumaşını modaya uygun hale getirmek için tasarımlarda yenilikler yaptıklarını açıkladı. Dünyaca ünlü Christian Dior gibi markalara kumaş temin ettiklerini ve 30 ülkeye ulaşarak önemli bir pazar oluşturduklarını vurguladı. "İlk sunumum Londra'da oldu ve şimdi Moskova'da sergiliyoruz," dedi.

Kutnu Kumaşının Geleceği: Sürdürülebilirlik

Jülide Konukoğlu, hedeflerinin kutnu kumaşının bilinirliğini artırmak ve sosyal projelerle ustalarımıza yeniden hayat vermek olduğunu ifade etti. Ayrıca, kutnu kumaşının teknik ve tarihsel araştırmalarını bir kitap haline getireceklerine de söz verdi. Bu kitap, dünya genelindeki büyük kütüphaneler ve online platformlarda yer alacak.

Kadın Gücü ve Dayanışması

Etkinlikte Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç'in eşi Betül Aksoy Bilgiç, kadınların topluma katkılarını vurgulayarak, "Kadınlarımızın yaratıcılıklarını ve becerilerini en somut şekilde gösteriyor," dedi. Kutnu kumaşının, Türk kadınlarının emeğini temsil eden önemli bir ürün olduğunu söyledi.

Şaşırtıcı Defile ve Moda Gösterisi

Etkinlikte, Gaziantep'in geleneksel kutnu kumaşının tarihsel zenginliği ile modern tasarımlarının buluştuğu "Kutnia 2025-2026 Sonbahar-Kış" koleksiyonu, ünlü koreograf Uğurkan Erez tarafından tanıtıldı. Program, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu gibi isimlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Gaziantep’te kadınlar tarafından dokunan, dünyaca ünlü giyim markalarının kullandığı geleneksel...

Gaziantep’te kadınlar tarafından dokunan, dünyaca ünlü giyim markalarının kullandığı geleneksel kutnu kumaşı Rusya’da moda severlere tanıtıldı. Programın sonunda Gaziantep’in geleneksel kutnu dokuma kumaşının tarihsel zenginliğiyle, modern siluetlerin buluştuğu Kutnia 2025-2026 Sonbahar-Kış koleksiyonunun tanıtımı için Türkiye'nin önde gelen koreograflarından Uğurkan Erez'in seçkisiyle moda gösterimi yapıldı.

Gaziantep’te kadınlar tarafından dokunan, dünyaca ünlü giyim markalarının kullandığı geleneksel...

Gaziantep’te kadınlar tarafından dokunan, dünyaca ünlü giyim markalarının kullandığı geleneksel kutnu kumaşı Rusya’da moda severlere tanıtıldı. Programın sonunda Gaziantep’in geleneksel kutnu dokuma kumaşının tarihsel zenginliğiyle, modern siluetlerin buluştuğu Kutnia 2025-2026 Sonbahar-Kış koleksiyonunun tanıtımı için Türkiye'nin önde gelen koreograflarından Uğurkan Erez'in seçkisiyle moda gösterimi yapıldı.

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