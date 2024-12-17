DOLAR
34,99 -0,16%
EURO
36,76 -0,1%
ALTIN
2.977,12 0,07%
BITCOIN
3.752.036,68 -1,16%

Gaziantep'in Turizm Potansiyeli Çin'de Tanıtıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Çin'de Gaziantep'in turizm potansiyelini tanıtarak, tarihi ve kültürel değerlerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 20:56
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 20:58
Gaziantep'in Turizm Potansiyeli Çin'de Tanıtıldı

Gaziantep'in Turizm Potansiyeli Çin'de Tanıtıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, tarihi, doğal ve kültürel cazibe unsurları ile dolu Gaziantep'in turizm potansiyelini Çinli tur operatörlerine aktardı. Şahin, Pekin Kültür ve Tanıtma Müşavirliğinin düzenlediği etkinlikte, 20'ye yakın seyahat acentesi temsilcisi ile bir araya geldi.

Sunumda Gaziantep'in Tarihi Zenginlikleri Vurgulandı

Etkinlikte Gaziantep'in turizm destinasyonu olarak tanıtımını yapan Fatma Şahin, şehrin tarihi ve doğal cazibe unsurlarına dikkat çekerek, Çinli konukları Gaziantep'e davet etti. Şahin, konuşmasında Türkiye ve Çin'in ortak medeniyet geçmişini paylaştığını, İpek Yolu üzerindeki tarihi iletişimleri hatırlatarak, "Atalarımız İpek Yolu'nu birlikte kalkınma yolu haline getirdi." dedi.

Mevlana'nın, "Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguyu paylaşanlar anlaşabilir" sözünü anımsatan Şahin, Çin'den gelen kurtarma ve yardım ekiplerinin desteğini unutmadıklarını ifade etti.

“Gaziantep, Pekin Kadar Güvenli”

Sununun ardından Gaziantep'in tarihi yerleşim yerine dikkat çekerek; Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin'i kapsayan bölgenin dünyanın en eski yerleşim yeri olduğunu belirtti. Fırat Nehri üzerindeki en eski yerleşim yeri olan Rumkale'nin Gaziantep'in merkezine bir yüzük gibi oturduğunu vurguladı. Gaziantep’in sınırlarında UNESCO'nun geçici koruma listesine giren 5 antik kent bulunmaktadır. Öne çıkan antik kalıntılar arasında Karkamış ve Zeugma'nın önemli eserleri yer alıyor.

Şahin, "Gaziantep'e gelme zamanı. Gaziantep, Pekin kadar güvenli. 10 yıldır bir kadın belediye başkanı tarafından yönetiliyor. Kadın dostu, çocuk dostu, insan dostu bir şehir. Lütfen gelin, bizi tanıyın ve Çin'e daha iyi tanıtın" diyerek sunumunu tamamladı. Sunumdan sonra katılımcılara Gaziantep baklavası ve yöresel ürünler ikram edildi.

Kültürel Miras ve Turizm Fırsatları

Etkinlik sonrasında AA ve TRT’ye değerlendirme yapan Şahin, ziyaretin amacının, Çinli seyahat acentelerine kentin kültürel mirasını tanıtmak olduğunu belirtti. "Çin halkı kültürel mirasa büyük önem veriyor. Mezopotamya’dan Doğu Akdeniz’e kadar açılan geniş coğrafyayı tanıtmak öncelikli hedefimiz" dedi.

Gaziantep'in 22 müzeye ev sahipliği yaptığını hatırlatan Şahin, Zeugma Mozaik Müzesi'nin dünyadaki en güzel müzelerden biri olduğunu vurgulayarak tanıtım faaliyetlerinin önemini vurguladı.

Suriye'deki Gelişmeler ve Turizm Üzerindeki Etkileri

Suriye'deki gelişmelerin turizm üzerindeki etkileri hakkında ise Şahin, "Gaziantep için turizmde güvenlik sorunları geçmişte bir endişeydi. Ancak artık bu sorun yok, Gaziantep, Pekin kadar güvenli. Çinli dostlarımız burayı hissettiklerinde, kafalarındaki soru işaretlerinin cevabını bulacaklar. Bu durum, yeni fırsatları ve ekonomik etkileşimi artırabilecek bir dönemin başlangıcını işaret ediyor." şeklinde konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Pekin Kültür ve Tanıtma Müşavirliğinin...

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Pekin Kültür ve Tanıtma Müşavirliğinin düzenlediği etkinlikte tarihi, doğal ve kültürel cazibe unsurlarıyla Gaziantep'in turizm potansiyelini Çinli tur operatörlerine anlattı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Pekin Kültür ve Tanıtma Müşavirliğinin...

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Pekin Kültür ve Tanıtma Müşavirliğinin düzenlediği etkinlikte tarihi, doğal ve kültürel cazibe unsurlarıyla Gaziantep'in turizm potansiyelini Çinli tur operatörlerine anlattı.

İLGİLİ HABERLER

2025'te Balık ve Yükselen Balık Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkisi İle Hayatınızda Neler Değişecek?

9.000 TL Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı! Dar Gelirli Vatandaşlar için Çözüm

Alışveriş Poşetlerine Yüzde 300 Zam Talebi: Bakanlık Açıklama Yaptı

2025 Yılı Dini Günler ve Bayramlar Takvimi Açıklandı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İspanyol Hukukçulardan İsrail'e Silah Ambargosu Talebi
2
Van Erciş'te Husumetli Aileler Arasında Kavga: 15 Yaralı
3
Gaziantep'in Turizm Potansiyeli Çin'de Tanıtıldı
4
Netanyahu: Suriye'deki İşgal, Güvenlik Düzenlemesine Kadar Sürecek
5
Ankara'da Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yılı Anma Programı
6
Malavi'deki Chido Kasırgası: 7 Kayıp, Binlerce Etkilenen Var

Devletten Ev Hanımlarına 12.000 TL Destek Ödemesi Başlıyor!

9.000 TL Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı! Dar Gelirli Vatandaşlar için Çözüm

2024 Emekliler Yılı'nda Müjde Üstüne Müjde

Yılbaşı Fırsatı Açılandı! TEB'li Olan Çok Şanslı

Bankalardaki Mevduatlarda Düşüş Kararı! 2025'te Yüzde 50 Düşebilir!

Alışveriş Poşetlerine Yüzde 300 Zam Talebi: Bakanlık Açıklama Yaptı

Yılbaşı Alışverişinde 10.000 TL'ye Varan Geri Ödeme Fırsatları

Garanti Bankası'ndan Yeni Yılda 50.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı

Çatalca İş Fırsatları Buluşması Başlıyor! Yüz Yüze Görüşme İmkanları

2025'te Balık ve Yükselen Balık Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkisi İle Hayatınızda Neler Değişecek?

2025'te Kova ve Yükselen Kova Burçlarını Bekleyen Heyecan Verici Gelişmeler

2025 Yılı Dini Günler ve Bayramlar Takvimi Açıklandı!