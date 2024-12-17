Gaziantep'in Turizm Potansiyeli Çin'de Tanıtıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, tarihi, doğal ve kültürel cazibe unsurları ile dolu Gaziantep'in turizm potansiyelini Çinli tur operatörlerine aktardı. Şahin, Pekin Kültür ve Tanıtma Müşavirliğinin düzenlediği etkinlikte, 20'ye yakın seyahat acentesi temsilcisi ile bir araya geldi.

Sunumda Gaziantep'in Tarihi Zenginlikleri Vurgulandı

Etkinlikte Gaziantep'in turizm destinasyonu olarak tanıtımını yapan Fatma Şahin, şehrin tarihi ve doğal cazibe unsurlarına dikkat çekerek, Çinli konukları Gaziantep'e davet etti. Şahin, konuşmasında Türkiye ve Çin'in ortak medeniyet geçmişini paylaştığını, İpek Yolu üzerindeki tarihi iletişimleri hatırlatarak, "Atalarımız İpek Yolu'nu birlikte kalkınma yolu haline getirdi." dedi.

Mevlana'nın, "Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguyu paylaşanlar anlaşabilir" sözünü anımsatan Şahin, Çin'den gelen kurtarma ve yardım ekiplerinin desteğini unutmadıklarını ifade etti.

“Gaziantep, Pekin Kadar Güvenli”

Sununun ardından Gaziantep'in tarihi yerleşim yerine dikkat çekerek; Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin'i kapsayan bölgenin dünyanın en eski yerleşim yeri olduğunu belirtti. Fırat Nehri üzerindeki en eski yerleşim yeri olan Rumkale'nin Gaziantep'in merkezine bir yüzük gibi oturduğunu vurguladı. Gaziantep’in sınırlarında UNESCO'nun geçici koruma listesine giren 5 antik kent bulunmaktadır. Öne çıkan antik kalıntılar arasında Karkamış ve Zeugma'nın önemli eserleri yer alıyor.

Şahin, "Gaziantep'e gelme zamanı. Gaziantep, Pekin kadar güvenli. 10 yıldır bir kadın belediye başkanı tarafından yönetiliyor. Kadın dostu, çocuk dostu, insan dostu bir şehir. Lütfen gelin, bizi tanıyın ve Çin'e daha iyi tanıtın" diyerek sunumunu tamamladı. Sunumdan sonra katılımcılara Gaziantep baklavası ve yöresel ürünler ikram edildi.

Kültürel Miras ve Turizm Fırsatları

Etkinlik sonrasında AA ve TRT’ye değerlendirme yapan Şahin, ziyaretin amacının, Çinli seyahat acentelerine kentin kültürel mirasını tanıtmak olduğunu belirtti. "Çin halkı kültürel mirasa büyük önem veriyor. Mezopotamya’dan Doğu Akdeniz’e kadar açılan geniş coğrafyayı tanıtmak öncelikli hedefimiz" dedi.

Gaziantep'in 22 müzeye ev sahipliği yaptığını hatırlatan Şahin, Zeugma Mozaik Müzesi'nin dünyadaki en güzel müzelerden biri olduğunu vurgulayarak tanıtım faaliyetlerinin önemini vurguladı.

Suriye'deki Gelişmeler ve Turizm Üzerindeki Etkileri

Suriye'deki gelişmelerin turizm üzerindeki etkileri hakkında ise Şahin, "Gaziantep için turizmde güvenlik sorunları geçmişte bir endişeydi. Ancak artık bu sorun yok, Gaziantep, Pekin kadar güvenli. Çinli dostlarımız burayı hissettiklerinde, kafalarındaki soru işaretlerinin cevabını bulacaklar. Bu durum, yeni fırsatları ve ekonomik etkileşimi artırabilecek bir dönemin başlangıcını işaret ediyor." şeklinde konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Pekin Kültür ve Tanıtma Müşavirliğinin düzenlediği etkinlikte tarihi, doğal ve kültürel cazibe unsurlarıyla Gaziantep'in turizm potansiyelini Çinli tur operatörlerine anlattı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Pekin Kültür ve Tanıtma Müşavirliğinin düzenlediği etkinlikte tarihi, doğal ve kültürel cazibe unsurlarıyla Gaziantep'in turizm potansiyelini Çinli tur operatörlerine anlattı.