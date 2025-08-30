Gaziantep İslahiye'de Depremde Yıkılan Cami Yeniden İbadete Açıldı

Açılış töreninde yetkililer ve vatandaşlar hazır bulundu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alarak yıkılan cami, hayırsever iş insanı Selahattin Türkmen tarafından yeniden yaptırılarak yeniden ibadete açıldı.

İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, açılış töreninde yaptığı konuşmada ilçede deprem sonrası zarar gören camilerin hızla yeniden yapılarak ibadete açıldığını vurguladı. Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ilçede 42 cami'nin yıkıldığını veya ağır hasar aldığını belirtti.

Soylu, Biz bunları devlet millet bir araya gelerek tek vücut olarak tekrar ayağa kaldırdık. Caminin yapımında emeği geçen İslahiye Ticaret Odası Başkanı Selahattin Türkmen'e teşekkür ediyoruz, Allah kendisinden razı olsun. ifadelerini kullandı.

İlçe Müftüsü Mustafa Demir ise törende, ilçede yıkılan camilerden 23'üncüsünün açılışını yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Yapılan duaların ardından yeniden ibadete açılan cami, Aydınlık Mahallesi Camisi olarak hizmet verecek şekilde törenle açıldı.

Açılışta ayrıca camiye, Türkmen'in babası Hacı Yusuf Türkmen'in ismi verildi. Yeniden inşa edilen caminin, depremzedelere ve mahalle halkına moral ve ibadet mekânı sağlaması bekleniyor.

