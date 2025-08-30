DOLAR
41,1 -0,11%
EURO
47,98 -0,07%
ALTIN
4.562,42 -0,02%
BITCOIN
4.464.674,94 -0,93%

Gaziantep İslahiye'de Depremde Yıkılan Cami Yeniden İbadete Açıldı

İslahiye'de 6 Şubat 2023'te ağır hasar gören cami, iş insanı Selahattin Türkmen tarafından yeniden yaptırılarak Aydınlık Mahallesi'nde ibadete açıldı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 14:33
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 14:59
Gaziantep İslahiye'de Depremde Yıkılan Cami Yeniden İbadete Açıldı

Gaziantep İslahiye'de Depremde Yıkılan Cami Yeniden İbadete Açıldı

Açılış töreninde yetkililer ve vatandaşlar hazır bulundu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alarak yıkılan cami, hayırsever iş insanı Selahattin Türkmen tarafından yeniden yaptırılarak yeniden ibadete açıldı.

İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, açılış töreninde yaptığı konuşmada ilçede deprem sonrası zarar gören camilerin hızla yeniden yapılarak ibadete açıldığını vurguladı. Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ilçede 42 cami'nin yıkıldığını veya ağır hasar aldığını belirtti.

Soylu, Biz bunları devlet millet bir araya gelerek tek vücut olarak tekrar ayağa kaldırdık. Caminin yapımında emeği geçen İslahiye Ticaret Odası Başkanı Selahattin Türkmen'e teşekkür ediyoruz, Allah kendisinden razı olsun. ifadelerini kullandı.

İlçe Müftüsü Mustafa Demir ise törende, ilçede yıkılan camilerden 23'üncüsünün açılışını yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Yapılan duaların ardından yeniden ibadete açılan cami, Aydınlık Mahallesi Camisi olarak hizmet verecek şekilde törenle açıldı.

Açılışta ayrıca camiye, Türkmen'in babası Hacı Yusuf Türkmen'in ismi verildi. Yeniden inşa edilen caminin, depremzedelere ve mahalle halkına moral ve ibadet mekânı sağlaması bekleniyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alarak yıkılan cami...

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alarak yıkılan cami, hayırsever iş insanı Selahattin Türkmen tarafından yaptırılarak yeniden ibadete açıldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alarak yıkılan cami...

İLGİLİ HABERLER

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor
2
BBP Genel Başkanı Destici, Yozgat'ta Murat Şahan'ın Cenazesine Katıldı
3
Erzurum'da Karasu Çayı'na düşen otomobil: 1 ölü, 1 yaralı, 1 kişi kayıp
4
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. Yılı: Sakarya ve Çevre İllerinde Coşkulu Kutlamalar
5
500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter
6
Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması
7
Küresel Sumud Filosu: Türkiye'den Aktivistler Yarın Tunus'a Hareket Ediyor

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta