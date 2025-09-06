Gaziantep Nurdağı'nda otomobil devrildi: 4 kişi yaralandı

Kaza ve yaralanmalar

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen kazada, H.D. idaresindeki 06 FCL 439 plakalı otomobil, Kömürler Mahallesi mevkiinde demir levhaya çarparak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan B.D., S.A.D. ve Ö.Y. yaralandı.

Müdahale ve tahliye

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 4 kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

