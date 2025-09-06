DOLAR
Gaziantep Nurdağı'nda Otomobil Devrildi: 4 Kişi Yaralandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kömürler Mahallesi'nde devrilen otomobilde sürücü H.D. ile üç yolcu yaralandı; yaralılar Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 14:14
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 14:32
Gaziantep Nurdağı'nda Otomobil Devrildi: 4 Kişi Yaralandı

Gaziantep Nurdağı'nda otomobil devrildi: 4 kişi yaralandı

Kaza ve yaralanmalar

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen kazada, H.D. idaresindeki 06 FCL 439 plakalı otomobil, Kömürler Mahallesi mevkiinde demir levhaya çarparak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan B.D., S.A.D. ve Ö.Y. yaralandı.

Müdahale ve tahliye

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 4 kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

