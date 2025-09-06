DOLAR
Gaziantep Nurdağı'nda Yolcu Otobüsü Yangını — Otobüs Kullanılamaz Hale Geldi

Nurdağı gişelerinde motor bölümünde çıkan yangında 34 BDZ 255 plakalı yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi; 35 yolcu tahliye edildi, yangın söndürüldü.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 11:30
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 12:51
Gaziantep Nurdağı'nda Yolcu Otobüsü Yangını — Otobüs Kullanılamaz Hale Geldi

Gaziantep Nurdağı'nda Yolcu Otobüsü Yangını

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir yolcu otobüsünün motor bölümünde çıkan yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.

Olayın Detayları

Olay, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu Nurdağı gişeleri mevkisinde meydana geldi. Sürücü Mahfuz D. idaresindeki 34 BDZ 255 plakalı yolcu otobüsünün motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı.

Durumu fark eden sürücü otobüsü durdurarak, yolculardan 35 kişiyi hızlı ve güvenli şekilde tahliye etti.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve jandarma ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Müdahalenin ardından otobüs kullanılamaz hale geldi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yangın çıkan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yangın çıkan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yangın çıkan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.

