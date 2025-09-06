Gaziantep Nurdağı'nda Yolcu Otobüsü Yangını — Otobüs Kullanılamaz Hale Geldi

Gaziantep Nurdağı'nda Yolcu Otobüsü Yangını
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir yolcu otobüsünün motor bölümünde çıkan yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.
Olayın Detayları
Olay, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu Nurdağı gişeleri mevkisinde meydana geldi. Sürücü Mahfuz D. idaresindeki 34 BDZ 255 plakalı yolcu otobüsünün motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı.
Durumu fark eden sürücü otobüsü durdurarak, yolculardan 35 kişiyi hızlı ve güvenli şekilde tahliye etti.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve jandarma ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Müdahalenin ardından otobüs kullanılamaz hale geldi.
