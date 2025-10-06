Gaziantep Şahinbey'de Tartışma: Şüpheli M.C.A. Gözaltına Alındı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çıkan kavgada Ahmet Kayıkçı darbedilerek yaşamını yitirdi; şüpheli M.C.A. gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 06.10.2025 12:16
Güncelleme Tarihi: 06.10.2025 12:16
Güneykent Mahallesi'nde çıkan kavga ölümle sonuçlandı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, Güneykent Mahallesi'nde iki kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada M.C.A. iddialara göre Ahmet Kayıkçı'yı darbetti.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri müdahale etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan Ahmet Kayıkçı, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili olarak M.C.A. gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; güvenlik güçleri ve savcılık olaya ilişkin delil toplama ve tanık ifadelerini incelemeye devam ediyor.

