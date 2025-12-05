Şanlıurfa'da 25 Öğrenci Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Haliliye'deki Beyazkuyu İlk ve Ortaokulu'nda yedikleri yemekten etkilenen 25 öğrenci, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle ambulansla hastanelere kaldırıldı; soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 05.12.2025 23:16
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 23:16
Haliliye - Beyazkuyu İlk ve Ortaokulu

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki Beyazkuyu İlk ve Ortaokulunda öğle arasında dağıtılan yiyecekleri tükettikten sonra 25 öğrenci rahatsızlandı.

İddiaya göre öğrenciler, okulda verilen sandviç ekmek ile çorba tükettikten sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleri gösterdi. Durumu fark eden öğretmenler, derhal 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine okula sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ambulanslara alınan 25 öğrenci, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.

