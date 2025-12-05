Afşin'de 5 çocuk babası belediye önünde kendini yaktı: ağır yaralı

Afşin'de 5 çocuk babası belediye önünde kendini yaktı

Olayın Detayları

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, 5 çocuk babası Nuh M., belediye hizmet binası önünde üzerine yanıcı madde dökerek kendini ateşe verdi.

Edinilen bilgiye göre, Nuh M. belediye binasının önüne gelerek cep telefonu üzerinden sosyal medya hesabından canlı yayın açtı ve darbedildiğini iddia etti. Gözyaşları içinde kimsenin kendisini dinlemediğini belirten şahıs, daha sonra aniden üzerine yanıcı madde döküp kendisini ateşe verdi.

Alevlerin yükselmesi üzerine çevredekiler hızla müdahale ederek alevleri söndürdü. Vücudunda yanıklar oluşan şahsa ilk müdahale yapıldı ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olayda ağır yaralanan Mercimek in hastanedeki tedavisi sürüyor. Yapılan ilk müdahalenin ardından şahıs, durumu nedeniyle Şanlıurfa'ya sevk edildi ve hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Olayla ilgili güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldı.

