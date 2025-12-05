Afşin'de 5 çocuk babası belediye önünde kendini yaktı: ağır yaralı

Afşin'de 5 çocuk babası Nuh M., belediye önünde üzerine yanıcı madde döküp kendini ateşe verdi; ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 05.12.2025 23:18
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 23:18
Afşin'de 5 çocuk babası belediye önünde kendini yaktı: ağır yaralı

Afşin'de 5 çocuk babası belediye önünde kendini yaktı

Olayın Detayları

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, 5 çocuk babası Nuh M., belediye hizmet binası önünde üzerine yanıcı madde dökerek kendini ateşe verdi.

Edinilen bilgiye göre, Nuh M. belediye binasının önüne gelerek cep telefonu üzerinden sosyal medya hesabından canlı yayın açtı ve darbedildiğini iddia etti. Gözyaşları içinde kimsenin kendisini dinlemediğini belirten şahıs, daha sonra aniden üzerine yanıcı madde döküp kendisini ateşe verdi.

Alevlerin yükselmesi üzerine çevredekiler hızla müdahale ederek alevleri söndürdü. Vücudunda yanıklar oluşan şahsa ilk müdahale yapıldı ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olayda ağır yaralanan Mercimek in hastanedeki tedavisi sürüyor. Yapılan ilk müdahalenin ardından şahıs, durumu nedeniyle Şanlıurfa'ya sevk edildi ve hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Olayla ilgili güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldı.

KAHRAMANMARAŞ’IN AFŞİN İLÇESİNDE, 5 ÇOCUK BABASI NUH MERCİMEK, AFŞİN BELEDİYESİ’NİN ÖNÜNDE ÜZERİNE...

KAHRAMANMARAŞ’IN AFŞİN İLÇESİNDE, 5 ÇOCUK BABASI NUH MERCİMEK, AFŞİN BELEDİYESİ’NİN ÖNÜNDE ÜZERİNE YANICI MADDE DÖKEREK KENDİNİ ATEŞE VERDİ. OLAYDA AĞIR YARALANAN VATANDAŞIN HASTANEDEKİ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

KAHRAMANMARAŞ’IN AFŞİN İLÇESİNDE, 5 ÇOCUK BABASI NUH MERCİMEK, AFŞİN BELEDİYESİ’NİN ÖNÜNDE ÜZERİNE...

İLGİLİ HABERLER

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum'da Doğalgaz Kesintisi ve Sızıntı: Yakutiye'de Ekipler Müdahale Ediyor
2
Kayseri'de Polise Çarpıp Kaçan Sürücü 1.73 Promil Çıktı: 68 bin 466 TL Ceza
3
Kayseri'de İki Otomobil Cami Bahçesine Girdi: Yaralanan Yok
4
Malatya'da Silahlı Yaralama: Yaralı Araçla Taşınıp Yol Kenarına Atıldı
5
Didim Belediyesi Teyakkuzda: Şiddetli Yağışa Anında Müdahale
6
Özdemir: Terörsüz Türkiye Devlet Projesi; Gazetecilere Yeşil Pasaport ve Konut
7
Diyarbakır'a 195 Dönümlük Doğal Yaşam Alanı: 15 Bin Hayvana Kapasite

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar