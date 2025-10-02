Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kahramanmaraş'ta Küresel Sumud Filosu Protestosu

Vatandaşlar Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kahramanmaraş'ta İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını Türk ve Filistin bayraklarıyla protesto etti.

Yayın Tarihi: 02.10.2025 01:12
Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 01:12
Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kahramanmaraş'ta Küresel Sumud Filosu Protestosu

Gaziantep ve çevre illerde Küresel Sumud Filosu protestosu

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kahramanmaraş'ta vatandaşlar, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırıyı protesto etti. Etkinliklerde katılımcılar Türk ve Filistin bayrakları taşıyıp sloganlarla tepkilerini dile getirdi.

Gaziantep

Gaziantep'te Demokrasi Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırıyı protesto etti. Katılımcılar Türk ve Filistin bayrakları açarak sloganlar attı.

Gaziantep Kudüs Platformu tarafından organize edilen buluşmada, Gazze'deki zulmü anlatan fotoğraflar sergilendi.

Şanlıurfa

"Peygamberler şehri" Şanlıurfa'da vatandaşlar, Küresel Sumud Filosu'na destek için Rabia Meydanı'nda bir araya geldi. Ellerinde Filistin bayraklarıyla İsrail'in Gazze'deki saldırıları protesto edildi.

Etkinlikte, kent geleneği olarak bilinen ve halk arasında "faraçlık" olarak da adlandırılan feraciye duası, minarelerden yankılanarak meydanda okundu.

Malatya

Malatya'da kent merkezindeki bir alışveriş merkezinin önünde toplanan vatandaşlar, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırıyı protesto etti. Katılımcılar, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile çeşitli pankartlar taşıyarak sloganlar attı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Platformu üyelerince düzenlenen etkinlikte vatandaşlar, Türk ve Filistin bayraklarıyla Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önünde toplandı. Katılımcılar, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan filodakiler için dua etti ve İsrail'in saldırılarını protesto eden sloganlar attı.

İLGİLİ HABERLER

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Van, Muş ve Bitlis'te 'Küresel Sumud Filosu'na Saldırıya Kitlesel Tepki
2
Kars'ta Akraba Kavgası: 5 Yaralı, 6 Şüpheli Gözaltında
3
Elazığ'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
4
Batı Şeria'da İsrail Ordusu Filistin Sağlık Ekibine Saldırdı
5
Ankara'da Küresel Sumud Filosu Protestosu: ABD Büyükelçiliği Önünde Tepki
6
Bakan Işıkhan, İsrail'in Küresel Sumud Filosu saldırısını lanetledi
7
İzmir, Aydın ve Uşak'ta Küresel Sumud Filosu'na İsrail Saldırılarına Tepki

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi

Bursa'da Sosyal Destek Kartı: Tüm Yardımlar Tek Kartta

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin