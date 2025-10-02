Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kahramanmaraş'ta Küresel Sumud Filosu Protestosu

Gaziantep ve çevre illerde Küresel Sumud Filosu protestosu

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kahramanmaraş'ta vatandaşlar, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırıyı protesto etti. Etkinliklerde katılımcılar Türk ve Filistin bayrakları taşıyıp sloganlarla tepkilerini dile getirdi.

Gaziantep

Gaziantep'te Demokrasi Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırıyı protesto etti. Katılımcılar Türk ve Filistin bayrakları açarak sloganlar attı.

Gaziantep Kudüs Platformu tarafından organize edilen buluşmada, Gazze'deki zulmü anlatan fotoğraflar sergilendi.

Şanlıurfa

"Peygamberler şehri" Şanlıurfa'da vatandaşlar, Küresel Sumud Filosu'na destek için Rabia Meydanı'nda bir araya geldi. Ellerinde Filistin bayraklarıyla İsrail'in Gazze'deki saldırıları protesto edildi.

Etkinlikte, kent geleneği olarak bilinen ve halk arasında "faraçlık" olarak da adlandırılan feraciye duası, minarelerden yankılanarak meydanda okundu.

Malatya

Malatya'da kent merkezindeki bir alışveriş merkezinin önünde toplanan vatandaşlar, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırıyı protesto etti. Katılımcılar, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile çeşitli pankartlar taşıyarak sloganlar attı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Platformu üyelerince düzenlenen etkinlikte vatandaşlar, Türk ve Filistin bayraklarıyla Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önünde toplandı. Katılımcılar, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan filodakiler için dua etti ve İsrail'in saldırılarını protesto eden sloganlar attı.