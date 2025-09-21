Gaziantep: Tahtaköprü Barajı'nda Su Seviyesi %30'a Geriledi

Tahtaköprü Barajı'nda kuraklık nedeniyle su seviyesi %70 azalarak %30'a geriledi; tarım arazileri ve canlı yaşamı olumsuz etkileniyor.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 14:51
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 15:06
Gaziantep: Tahtaköprü Barajı'nda Su Seviyesi %30'a Geriledi

Gaziantep: Tahtaköprü Barajı'nda Su Seviyesi %30'a Geriledi

Amik Ovası'nı sulayan barajda kuraklık alarmı

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Tahtaköprü Barajında su seviyesi, bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle %70 azalarak %30'a geriledi.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan, su seviyesindeki düşüşün tarım arazilerini olumsuz etkilediğini vurguladı. Erdoğan, "Ne yazık ki çoraklaşan alanlarda araçlarla, hatta yürüyerek dolaşabiliyoruz. 5 yıl önce tarihi kazı yapılan alanlar da barajdaki su seviyesinin düşmesiyle yeniden gün yüzüne çıktı. O dönemler buralar tamamen sular altındaydı." ifadelerini kullandı.

Barajın şu anki su oranı %30 olarak bildirildi. Bu durum, başta Amik Ovası olmak üzere sulanan tarım alanlarında kaygıya neden oluyor.

Kuraklığın etkileri baraj kıyısında da gözleniyor; ölen balıklar ve midyeler kuruyan toprakların üzerinde fark ediliyor.

Hatay'daki Amik Ovası'nı sulayan Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Tahtaköprü Barajı'nda su...

Hatay'daki Amik Ovası'nı sulayan Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Tahtaköprü Barajı'nda su seviyesi, bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle yüzde 70 azalarak yüzde 30'a geriledi. Kuraklığın etkisinin açıkça görüldüğü barajda ölen balıklar ve midyeler, kuruyan toprakların üzerinde göze çarpıyor.

Hatay'daki Amik Ovası'nı sulayan Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Tahtaköprü Barajı'nda su...

İLGİLİ HABERLER

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İngiltere, Filistin Devleti'ni Resmen Tanıdı
2
Anthony Albanese: Avustralya, Filistin Devleti'ni Tanıdı
3
Eskişehir'de Tefecilik Operasyonu: 10 Şüpheli Gözaltına Alındı
4
Ardahan'da Eylülde Kar Sürprizi: Küçükbaş Sürüleri Zor Anlar Yaşadı
5
Pakistan Ordusu: Hayber Pahtunhva'da TTP Bağlantılı 7 Militan Etkisiz Hale Getirildi
6
Özgür Özel: 22. Olağanüstü Kurultay'da Verilen Güç Adaletin Emanetidir
7
İzmir Buca'da Çöpler Sokakları Sardı, Vatandaşlar Tepkili

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü