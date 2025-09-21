Gaziantep: Tahtaköprü Barajı'nda Su Seviyesi %30'a Geriledi

Amik Ovası'nı sulayan barajda kuraklık alarmı

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Tahtaköprü Barajında su seviyesi, bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle %70 azalarak %30'a geriledi.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan, su seviyesindeki düşüşün tarım arazilerini olumsuz etkilediğini vurguladı. Erdoğan, "Ne yazık ki çoraklaşan alanlarda araçlarla, hatta yürüyerek dolaşabiliyoruz. 5 yıl önce tarihi kazı yapılan alanlar da barajdaki su seviyesinin düşmesiyle yeniden gün yüzüne çıktı. O dönemler buralar tamamen sular altındaydı." ifadelerini kullandı.

Barajın şu anki su oranı %30 olarak bildirildi. Bu durum, başta Amik Ovası olmak üzere sulanan tarım alanlarında kaygıya neden oluyor.

Kuraklığın etkileri baraj kıyısında da gözleniyor; ölen balıklar ve midyeler kuruyan toprakların üzerinde fark ediliyor.

