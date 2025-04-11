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Gaziantep'te 21 Yıl 6 Ay Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

Gaziantep'te kesinleşmiş 21 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yayın Tarihi: 11.04.2025 16:18
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 16:18
Gaziantep'te 21 Yıl 6 Ay Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

Gaziantep'te Firari Hükümlü Operasyonla Yakalandı

Gaziantep'te, 21 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü F.Y., jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak yürüttüğü çalışmalar neticesinde F.Y.'yi arama çalışmalarını hızlandırdı.

Çalışmalar Başarılı Sonuçlandı

Yapılan operasyon, Şahinbey ilçesinde firari hükümlünün saklandığı adrese düzenlendi. Jandarma ekipleri, etkili bir operasyonla 10 suç kaydı bulunan F.Y.'yi başarılı bir şekilde yakaladı.

Hükümlü, yakalandıktan sonra jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Bu operasyon, Gaziantep'te asayişin sağlanmasında önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Gaziantep'te hakkında 21 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı....

Gaziantep'te hakkında 21 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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