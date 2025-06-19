Gaziantep'te 254 Kaçak Klima Ele Geçirildi

Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonu
Gaziantep'te düzenlenen başarılı bir kaçakçılık operasyonunda 254 klima ele geçirildi. Bu operasyon sırasında 1 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyon Detayları
Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda kaçakçılığa karşı yürüttükleri mücadeleyi sürdürüyor. Bu kapsamda, Şahinbey ilçesi'nde yabancı uyruklu C.B.'ye ait bir depoya operasyon düzenlendi.
Ele Geçirilen Eşyalar
Yapılan operasyonda, kaçak olduğu değerlendirilen 254 klima yanında, 22 elektrikli ocak, 14 kahve öğütücü ve 66 doğrayıcı alet de ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin jandarma birimlerinde işlemleri devam ediyor.
Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 254 klima ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.