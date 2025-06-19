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Gaziantep'te 254 Kaçak Klima Ele Geçirildi

Gaziantep'te gerçekleştirilen operasyonda 254 kaçak klima ile birlikte birçok elektronik eşya ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 19.06.2025 14:49
Güncelleme Tarihi: 19.06.2025 14:49
Gaziantep'te 254 Kaçak Klima Ele Geçirildi

Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonu

Gaziantep'te düzenlenen başarılı bir kaçakçılık operasyonunda 254 klima ele geçirildi. Bu operasyon sırasında 1 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon Detayları

Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda kaçakçılığa karşı yürüttükleri mücadeleyi sürdürüyor. Bu kapsamda, Şahinbey ilçesi'nde yabancı uyruklu C.B.'ye ait bir depoya operasyon düzenlendi.

Ele Geçirilen Eşyalar

Yapılan operasyonda, kaçak olduğu değerlendirilen 254 klima yanında, 22 elektrikli ocak, 14 kahve öğütücü ve 66 doğrayıcı alet de ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin jandarma birimlerinde işlemleri devam ediyor.

Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 254 klima ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına...

Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 254 klima ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

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