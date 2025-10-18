Gaziantep'te 3 bin 385 Konutun Kura Çekimi – Şahinbey'in 10 Bin Konut Projesinde İlk Etap

Gaziantep'te 3 bin 385 konutun kura çekimi gerçekleştirildi

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi tarafından hayata geçirilen 10 bin konutluk projenin ilk etabında yer alan 3 bin 385 konutun kura çekimi, Şahinbey Spor Salonunda yapıldı. Ev sahibi olma hayaliyle salonu dolduran vatandaşlar, isimleri okunduğunda büyük sevinç yaşadı.

Başkan Tahmazoğlu: Herkesin ev sahibi olmasını istiyoruz

Açıklamada konuşan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, proje vizyonlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından çizilen istikamette devam ettiğini belirtti. Tahmazoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Bizim vizyonumuz, sosyal belediyecilik alanında 7'den 70'e, doğumdan ölüme kadar vatandaşımızın yanındayız. Hepsine destek olmak adına her türlü desteği veriyoruz. 3 bin 385 konutu tek seferde yapıyoruz. Bu da bir rekor. Allah'ın izniyle bir yıl içerisinde tamamlayıp inşallah vatandaşlarımıza teslim edeceğiz."

Ödeme koşulları

Tahmazoğlu, konutların ödeme şartlarında faiz ve banka kredisi uygulanmayacağını belirtti. Buna göre alıcılardan yüzde 20 peşinat alınıp, bu peşinat 4 taksite bölünecek ve kalan ödemeler 10 yıl vade ile düzenlenecek.

Projenin özellikleri ve hedefi

Şahinbey Belediyesinin 10 bin konutluk projesi, sosyal donatı alanları, yeşil parklar, okul, cami ve spor alanlarıyla örnek bir şehirleşme modeli olacak. Proje tamamlandığında binlerce aile modern, güvenli ve konforlu konutlara kavuşacak.

