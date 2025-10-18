Gaziantep'te 3 bin 385 Konutun Kura Çekimi – Şahinbey'in 10 Bin Konut Projesinde İlk Etap

Şahinbey Belediyesi, 10 bin konutluk projenin ilk etabındaki 3 bin 385 konutun kura çekimini gerçekleştirdi; ödeme şartları yüzde 20 peşinat, 4 taksit ve 10 yıl vade.

Yayın Tarihi: 18.10.2025 19:39
Güncelleme Tarihi: 18.10.2025 19:39
Gaziantep'te 3 bin 385 Konutun Kura Çekimi – Şahinbey'in 10 Bin Konut Projesinde İlk Etap

Gaziantep'te 3 bin 385 konutun kura çekimi gerçekleştirildi

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi tarafından hayata geçirilen 10 bin konutluk projenin ilk etabında yer alan 3 bin 385 konutun kura çekimi, Şahinbey Spor Salonunda yapıldı. Ev sahibi olma hayaliyle salonu dolduran vatandaşlar, isimleri okunduğunda büyük sevinç yaşadı.

Başkan Tahmazoğlu: Herkesin ev sahibi olmasını istiyoruz

Açıklamada konuşan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, proje vizyonlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından çizilen istikamette devam ettiğini belirtti. Tahmazoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Bizim vizyonumuz, sosyal belediyecilik alanında 7'den 70'e, doğumdan ölüme kadar vatandaşımızın yanındayız. Hepsine destek olmak adına her türlü desteği veriyoruz. 3 bin 385 konutu tek seferde yapıyoruz. Bu da bir rekor. Allah'ın izniyle bir yıl içerisinde tamamlayıp inşallah vatandaşlarımıza teslim edeceğiz."

Ödeme koşulları

Tahmazoğlu, konutların ödeme şartlarında faiz ve banka kredisi uygulanmayacağını belirtti. Buna göre alıcılardan yüzde 20 peşinat alınıp, bu peşinat 4 taksite bölünecek ve kalan ödemeler 10 yıl vade ile düzenlenecek.

Projenin özellikleri ve hedefi

Şahinbey Belediyesinin 10 bin konutluk projesi, sosyal donatı alanları, yeşil parklar, okul, cami ve spor alanlarıyla örnek bir şehirleşme modeli olacak. Proje tamamlandığında binlerce aile modern, güvenli ve konforlu konutlara kavuşacak.

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesince hayata geçirilen 10 bin konutluk projenin ilk etabında yer...

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesince hayata geçirilen 10 bin konutluk projenin ilk etabında yer alan 3 bin 385 konutun kura çekimi gerçekleştirildi. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu (solda) kura çekiminde vatandaşlarla sohbet etti.

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesince hayata geçirilen 10 bin konutluk projenin ilk etabında yer...

İLGİLİ HABERLER

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

7200 Prim Günü ile Erken Emeklilik: Bağ-Kur'da Tarihi Reform

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Amasya Gümüşhacıköy'de Kamyonla Çarpışan Araçta 4 Kişi Öldü
2
Berlin'de Filistin'e Destek Gösterisi: Yardım ve Yargılama Talepleri
3
SOLOTÜRK Kayseri'de Nefes Kesen Gösteri Uçuşu
4
İlk Arabam: ÖTV'siz Yerli Araç Fırsatı Kapıda — Resmî Gazete Bekleniyor
5
İBB Şehir Tiyatroları Sezon Açılışını Gazze'de Öldürülen Çocuklara İthaf Etti
6
Kurtulmuş: 67 Öncesi Sınırlarda Egemen Filistin Devleti Orta Doğu Barışının Kapısı
7
Konya'da Ehliyetsiz Sürücü Drone ile Eş Değiştirirken Yakalandı

İlk Arabam: ÖTV'siz Yerli Araç Fırsatı Kapıda — Resmî Gazete Bekleniyor

Nefes Kredisi ve KOSGEB 2 Milyon TL Desteği: Başvurular 31 Ekim 2025'te Sona Eriyor

7200 Prim Günü ile Erken Emeklilik: Bağ-Kur'da Tarihi Reform

Taşerona Kadro 2025: 100 Bin İşçi ve Emeklilik Reformu Torba Yasa'da

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)