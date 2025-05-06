DOLAR
38,6 -0,01%
EURO
43,84 -0,28%
ALTIN
4.185,79 -1,27%
BITCOIN
3.634.682,5 0,1%

Gaziantep'te 3000 Yeni Konut Projesi Başlatıldı!

Gaziantep'in deprem sonrası konut ihtiyacını karşılamak için 3000 yeni konut projesi ile başvurular başladı!

Yayın Tarihi: 06.05.2025 11:09
Güncelleme Tarihi: 06.05.2025 11:09
Gaziantep'te 3000 Yeni Konut Projesi Başlatıldı!

Gaziantep'ten Konut Müjdesi: 3000 Yeni Hane Yolda!

Gaziantep'te yaşanan depremin etkilerinin hala hissedildiği bu günlerde, şehirdeki konut ihtiyacına cevap verecek önemli bir adım atılıyor. Belediye Başkanı Fatma Şahin liderliğinde hayata geçirilen yeni konut projeleri ile Gazi Konut A.Ş. aracılığıyla binlerce aile yeni yuvalarına kavuşuyor.

Yeni Projelerin Heyecanı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, artan nüfus ihtiyacının karşılanması amacıyla yeni konut projelerini ardı ardına duyuruyor. Kuzeyşehir ve Güneyşehir gibi modern uydu kentlerde tamamlanan projelerle birlikte şimdi de yeni bir müjde geldi. Toplam 3 bin yeni konut, Gaziantep'te ev sahibi olma hayali kuran on binlerce kişi için bir umut ışığı oldu.

Gaziantep'te 3000 Yeni Konut Projesi Başlatıldı!

Kuzeyşehir ve Güneyşehir İle Modern Yaşam Alanları

Kuzeyşehir 1. Etap'ta inşa edilen 387 daire, hak sahiplerine teslim edilerek tapu işlemleri tamamlandı. Ayrıca, Güneyşehir 1. Etap'ta 500 konut da sahiplerini buldu; tapu teslim süreçleri halen devam etmekte.

2026'da 2000 Konut Sahipleriyle Buluşacak

Gaziantep'in dört bir yanında yükselmeye devam eden dev inşaat projeleri ile birlikte, Güneyşehir bölgesindeki 2. ve 3. Etap projelerinde toplam 2000 konutun Haziran 2026'da yeni sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

3 Bin Konut Projesi Başvuru Takvimi

Gaziantep'teki yeni konut hamlesinin en büyük müjdesi ise devasa projelerdeki başvuru tarihlerinin açıklanmasıdır. Kuzeyşehir 4. Etap için başvurular, 1-15 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacak; kura çekimi ise 22 Mayıs 2025 tarihinde yapılacak.

Kuzeyşehir 5. Etap için başvurular 1-15 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılacakken; Güneyşehir 6. Etap için başvurular 1-15 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Gaziantep, bu yeni konut projeleriyle birlikte hem yaşam alanlarını genişletmeyi hem de deprem sonrası kayıpları telafi etmeyi hedefliyor.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Hava Durumu Alarmı: Gök Gürültüsü ve Sağanak Yağış Geliyor!

Ziraat Bankası'ndan Anneler Günü'ne Özel 500 TL Hediye

Eskişehir'de Ulaşımda Dönüm Noktası: Başkan Ünlüce'den Metrobüs İtirafı

Bolu'da Su Faturalarına Yüzde 50 Fark Desteği: Lüks Konutlar Daha Fazla Ödeyecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep'te 3000 Yeni Konut Projesi Başlatıldı!
2
Malatya'da Deprem Konutları Yapımı Devam Ediyor: 27 Bin Konut Teslim Edildi
3
Yerli Kalp-Akciğer Makinesi 2024'te Hastanelerde
4
Ziraat Bankası'ndan Anneler Günü'ne Özel 500 TL Hediye
5
Samsun'da Kayıt Dışı 8 Bin 500 Tabanca Fişeği Ele Geçirildi
6
Kapıkule Sınır Kapısı'nda 234 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
7
Bakan Şimşek ve Endonezya Heyeti Stratejik İlişkileri Görüştü

İstanbul'da Hava Durumu Alarmı: Gök Gürültüsü ve Sağanak Yağış Geliyor!

Çiftçilerin Beklediği Buzağı Destekleri İçin Son Başvuru Tarihi Açıklandı!

Ziraat Bankası'ndan Anneler Günü'ne Özel 500 TL Hediye

E-Nabız Kontrol Edin: Hekiminiz Değişmiş Olabilir!

Gaziantep'te 3000 Yeni Konut Projesi Başlatıldı!

Eskişehir'de Ulaşımda Dönüm Noktası: Başkan Ünlüce'den Metrobüs İtirafı

İstanbul'da Hamidiye Su'ya Yüzde 20 Zam Geldi

Samsun'da Emeklilere Yüzde 50 İndirim Desteği

Motorin Fiyatlarına 1 TL İndirim Müjdesi: 7 Mayıs'ta Yürürlüğe Girecek

Ankara'da Su Fiyatlarına Büyük İndirim: Tonu Sadece 1 TL!

SGK'dan Evlenecek Kızlara 12 Aylık Maaş Desteği

Bolu'da Su Faturalarına Yüzde 50 Fark Desteği: Lüks Konutlar Daha Fazla Ödeyecek