Gaziantep'te 3000 Yeni Konut Projesi Başlatıldı!

Gaziantep'ten Konut Müjdesi: 3000 Yeni Hane Yolda!

Gaziantep'te yaşanan depremin etkilerinin hala hissedildiği bu günlerde, şehirdeki konut ihtiyacına cevap verecek önemli bir adım atılıyor. Belediye Başkanı Fatma Şahin liderliğinde hayata geçirilen yeni konut projeleri ile Gazi Konut A.Ş. aracılığıyla binlerce aile yeni yuvalarına kavuşuyor.

Yeni Projelerin Heyecanı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, artan nüfus ihtiyacının karşılanması amacıyla yeni konut projelerini ardı ardına duyuruyor. Kuzeyşehir ve Güneyşehir gibi modern uydu kentlerde tamamlanan projelerle birlikte şimdi de yeni bir müjde geldi. Toplam 3 bin yeni konut, Gaziantep'te ev sahibi olma hayali kuran on binlerce kişi için bir umut ışığı oldu.

Kuzeyşehir ve Güneyşehir İle Modern Yaşam Alanları

Kuzeyşehir 1. Etap'ta inşa edilen 387 daire, hak sahiplerine teslim edilerek tapu işlemleri tamamlandı. Ayrıca, Güneyşehir 1. Etap'ta 500 konut da sahiplerini buldu; tapu teslim süreçleri halen devam etmekte.

2026'da 2000 Konut Sahipleriyle Buluşacak

Gaziantep'in dört bir yanında yükselmeye devam eden dev inşaat projeleri ile birlikte, Güneyşehir bölgesindeki 2. ve 3. Etap projelerinde toplam 2000 konutun Haziran 2026'da yeni sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

3 Bin Konut Projesi Başvuru Takvimi

Gaziantep'teki yeni konut hamlesinin en büyük müjdesi ise devasa projelerdeki başvuru tarihlerinin açıklanmasıdır. Kuzeyşehir 4. Etap için başvurular, 1-15 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacak; kura çekimi ise 22 Mayıs 2025 tarihinde yapılacak.

Kuzeyşehir 5. Etap için başvurular 1-15 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılacakken; Güneyşehir 6. Etap için başvurular 1-15 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Gaziantep, bu yeni konut projeleriyle birlikte hem yaşam alanlarını genişletmeyi hem de deprem sonrası kayıpları telafi etmeyi hedefliyor.