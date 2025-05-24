Gaziantep'te AB-Türkiye Dayanışması İçin Sanat Duvarı Açıldı

Gaziantep'te AB-Türkiye Sanat Duvarı Açıldı

Gaziantep'te, AB-Türkiye dayanışması kapsamında hayata geçirilen sanat duvarının açılışı gerçekleştirildi. Şehitkamil ilçesinde, Naci Topçuoğlu Bulvarı'nda yer alan bu özel duvar, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından açıldı.

Büyükelçi Ossowski'den Anlamlı Açıklamalar

Açılış töreninde konuşan Ossowski, Gaziantep'in dayanışma, empati ve merhamet sembolü haline geldiğini vurgulayarak, "Sizler sadece ihtiyaç halinde olanlara değil, aynı zamanda olasılıklara da kucak açtınız. Bu sanat eseri, barışı, birliği ve birlikte yaşama kültürünü yansıtıyor" şeklinde konuştu.

Ossowski, sanat duvarındaki Avrupa ve Türk bayraklarının birleşen renklerine dikkat çekerek, bu duvarın sadece ticaret ve politika ile sınırlı kalmayıp, kültür, güven ve insanlık açısından da birleştirici bir rol oynadığını belirtti.

Suriye'ye Geri Dönüşler ve Dayanışma Vurgusu

Ossowski, Gaziantep'in Suriyeli mültecilere gösterdiği misafirperverlik için teşekkür ederek, "Suriye'ye geri dönüşlerin güvenliği, gönüllülüğü ve dikkatle yönetilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu süreç, dinlenen insanlarla başlamalıdır" dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Suriyelilerin ülkelerine dönüş sürecine dikkat çekerek, onların gönül elçisi olarak geri döneceğini ifade etti. Şahin, "Dönüş projesini ortaklaşa planlamalıyız," dedi.

Başkan Şahin, göçmenlerin yaşadığı sorunlarla ilgili olarak, Halep ve Şam'da tahrip olmuş okullar ve su problemleriyle ilgili acil çözümler üretilmesi gerektiğini ifade etti. "İnsani yaşam şartları sağlandığında dönüşler hızlanıyor," dedi.

Açılış programı, öğrencilerden oluşan bir koronun müzik dinletisiyle son buldu ve ardından sanat duvarının açılış kurdelesi kesildi.

Gaziantep'te, AB-Türkiye dayanışması için yapılan sanat duvarının açılışı gerçekleştirildi. Öğrencilerden oluşan koro, sanat duvarı önünde müzik dinletisi yaptı.

Gaziantep'te, AB-Türkiye dayanışması için yapılan sanat duvarının açılışı gerçekleştirildi. Öğrencilerden oluşan koro, sanat duvarı önünde müzik dinletisi yaptı.