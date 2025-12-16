Gaziantep’te 'Antikacı Hanifi Baba' 45 Yıldır Binlerce Antika Biriktiriyor

Şahinbey'de çocukluk tutkusunu mesleğe dönüştüren koleksiyon

Gaziantep'te yaşayan 58 yaşındaki Hanifi Özaslan, 45 yıldır topladığı antika ve eski eşyaları büyük bir titizlikle koruyor. Şahinbey ilçesi Şekeroğlu Mahallesi'ndeki dükkanında sergilediği eserler, ziyaretçilere adeta bir tarih yolculuğu sunuyor.

Çocukluğunda babasıyla birlikte hurdacılık yaparken topladığı parçalarla başlayan ilgi zamanla bir tutkuya dönüşen Özaslan, topladığı eşyaların bir kısmını evinde, daha sonra da işyerinde biriktirdi. Dükkanını görenler, 1950'li yıllara ait fotoğraf makineleri başta olmak üzere telefon, plaktan bakır mutfak eşyalarına kadar uzanan zengin bir koleksiyonla karşılaşıyor.

Özaslan, yıllara yayılan birikimini ve mesleğe bakışını şu sözlerle anlatıyor: "Antikacılık benim baba mesleğim. Biz köylerde çerçilik yapıyorduk. Köylerden eşya topluyorduk. 1985’ten beri bu işin içindeyiz. 2000 yılından beri de Gaziantep’te bu işi yapmaktayım. Gaziantep’te ve Türkiye’nin de tamamı beni ‘antikacı Hanifi baba’ olarak tanımaktadır. Biz çerçiydik, köylerde giyim eşyaları satıyorduk. Bakır, demir ve hurda olan ikinci el eşyaları topluyorduk. Kimisini hurdaya satıyorduk. Bakırcılar Çarşısında daha değerli satıldığını gördüğüm için değerli eşyaları ayırmaya başladım. Ben çocuk yaşta İstanbul’a ve farklı illere gittim. Topladığımız hurdalardan değerli eşyaları ayırdık. Daha sonra satmaya başladık."

Hurdacılıktan gelen tecrübesiyle nadir parçaları ayırıp korumaya başladığını belirten Özaslan, bu sürecin hobi olarak başlayıp mesleğe dönüştüğünü ve zamanla evine sığamaz hale gelen koleksiyonunu dükkanında sergilemeye karar verdiğini söylüyor. Koleksiyonundaki birçok parçayı satmaya kıyamadığını vurguluyor.

Özaslan, antikacılık tanımına dair de eleştirel bir tespit paylaştı: "Aslında bunlar ikinci el eşyalar. Antika değil. Şu an günümüzde herkes eski eşyalara ‘antika’ diyor. Antikacı demek, bilirkişi demektir. Şu an bakır eşya, tespih satan, alüminyum eşya satan herkes ‘antikacıyım’ diyor. Türkiye’de ilgi çekmek isteyen antikacı oluyor. Fakat eskiden bilirkişilere ‘antikacı’ denirdi. Roma, Yunan, Bizans, Artuklu, Selçuklu, Osmanlı eserlerini, Hitit, Yunan ve Roma eşyalarını ayıran kişilere ‘antikacı’ denirdi. Şimdi ise günümüzde herkes antikacı oldu."

Topladığı eserlerden 6 bin parçayı Gaziantep Müzesi'ne kazandırdığını söyleyen Özaslan, çalışmalarını ve koleksiyon büyüklüğünü şöyle özetliyor: "Bütün eserleri köyleri gezerken toplamıştık. O eşyaları getirdim ve Gaziantep Müzesi’ne verdim. Parasını bana iade ettiler. Ben bu işi 15 yaşından beri yapıyorum. Şu an yaşım 58 oldu. Dükkanımdaki eserlerin sayısını bilemem. Sadece 6 bin parça Gaziantep Müzesi’ne eser teslim etmişsem, dükkanımdaki eserlerin sayısını hiç bilemem ve yüz binlerce eşyalar elimizden gelmiş, geçmiştir. Çünkü biz hurdacıydık. Eski eşya alıp satıyorduk. Hurda eşyaların içinden bakırı ve demiri ayırıyoruz. Hurdaları 5-6 kaleme ayırıyorduk ve ona göre de satılıyordu. 43-45 yıldan beri biriktirdiğim eşyalar arasında belki 1000, belki de 2000 parça ikinci el eşya vardır. Cumhuriyet dönemine ait bazı bakırlar var. Osmanlı’nın son dönemine ait bakırlar çıkıyor. Eskiden Osmanlı bakırlarını hep erittik. Kıymetini bilmedik. Hep hurdaya verdik. Şimdi ise İngiliz’den, Fransız’dan, Avrupa’dan gelen eşyaları millet alıyor."

Özaslan, ağırlıklı olarak Osmanlı dönemi ile Cumhuriyet’in ilk yıllarına ait parçalar biriktirdiğini, ancak yakın geçmişe ait çok sayıda eşyanın da koleksiyonunda bulunduğunu belirtiyor. Sayım tutmamasının nedenini ise şöyle anlatıyor: "İkinci el eşyanın sayısını tutmuyoruz. 100 kilo hurda alıyoruz, içinde 200-300 parça oluyor. Yani eski eşya hurdaları aldığımız için 100 parça da gelir, 500 parça da gelir. Dükkanda kaç bin parça olduğunu bilmiyorum. Eşyaların sayısını tutmadığımız için sayı da net değil."

Hanifi Özaslan'ın dükkanı, Gaziantep ve Türkiye genelindeki antika meraklıları için hem bir ticaret noktası hem de geçmişe açılan bir pencere niteliği taşıyor.

