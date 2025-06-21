DOLAR
39,62 -0,06%
EURO
45,68 0,01%
ALTIN
4.296,95 -0,02%
BITCOIN
4.112.393,94 -0,12%

Gaziantep'te Barajda Kaybolan Çocuğun Cansız Bedenine Ulaşıldı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kaybolan 15 yaşındaki çocuğun cesedine Tahtaköprü Barajı'nda ulaşıldı.

Yayın Tarihi: 21.06.2025 14:41
Güncelleme Tarihi: 21.06.2025 14:41
Gaziantep'te Barajda Kaybolan Çocuğun Cansız Bedenine Ulaşıldı

Gaziantep'te Üzücü Olay

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde serinlemek için girdiği barajda kaybolan 15 yaşındaki D.B.'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Olayın Gelişimi

Dün, ilçeye bağlı Ortaklı Mahallesi'nde yaşayan Suriye uyruklu baba A.B. (64), İlçe Jandarma Komutanlığına oğlu D.B'nin eve gelmediğini ve kaybolduğunu bildirdi.

Gelen ihbar üzerine ekipler, D.B.'nin Tahtaköprü Barajı'nda yüzerken bir anda çırpınmaya başladığını ve gözden kaybolduğunu öğrendi.

Kurtarma Çalışmaları

Jandarma ve AFAD ekipleri, dron destekli aramalar yaparak çocuğun bulunması için yoğun çaba sarf etti. Uzun süren çalışmalar sonucunda, çocuğun cesedi su yüzeyinde bulundu.

Otopside Önce Adli Tıp Kurumuna

D.B.'nin cesedi, gerekli incelemeler için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde serinlemek için girdiği barajda kaybolan çocuğun cansız bedenine...

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde serinlemek için girdiği barajda kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde serinlemek için girdiği barajda kaybolan çocuğun cansız bedenine...

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde serinlemek için girdiği barajda kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

İLGİLİ HABERLER

Kredi Kartı Taksit Sayısı Artıyor: 6 Ay Olacak!

Şanlıurfa'da Bedava Dağıtım Başladı! Evlere kadar ulaşıyor

Denizli'de Ücretsiz Spor Okulları Yaz Dönemine Hazır!

Türkiye Genelinde Ücretsiz Wi-Fi Hizmeti!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ardahan'da Yıldırım Isabeti: 3 Çoban Hayatını Kaybetti
2
SOLOTÜRK, Adapazarı'nın Kurtuluş Yıldönümünde Gösteri Uçuşu Yaptı
3
Kütahya'da Ayakkabı İçinde Kaliforniyum Ele Ge geçirildi
4
YTB ve ICYF, Ümmet Burs Programı İçin İşbirliği Anlaşması İmzaladı
5
Uraloğlu, 23 Nisan'da Ücretsiz Ulaşım Müjdesi Verdi
6
Erbakan, Giresun İl Kongresi'nde Yoğun Mesajlar Verdi
7
ÖNDER'in Öncü Spor Kulübü 10. Genel Kurulunu İstanbul'da Gerçekleştirdi

Kredi Kartı Taksit Sayısı Artıyor: 6 Ay Olacak!

İzmir'de Feribot Ücretlerine Şok Zam! Araç Sahipleri 200 TL Ödeyecek

10.000 TL ile Ev Sahibi Olma Fırsatı! TOKİ'den Büyük Kampanya

Fethiye'de Atık Yağınızı Getirin, 250 TL Hediye Çeki Kazanın!

İstanbul, Ankara, Antalya ve Bursa'da Devlet Desteği: 40.000 TL Tek Seferde Verilecek

Şanlıurfa'da Bedava Dağıtım Başladı! Evlere kadar ulaşıyor

Ziraat Bankası'ndan HGS Etiketi alana %50 İade Müjdesi

Erzurum'da Halk Pazarı İle Fiyatlar Çakıldı!

Yüzyılın Şoku: Akaryakıta Dev Zam Geliyor

Türkiye Genelinde Ücretsiz Wi-Fi Hizmeti!

TAB Gıda'dan 5 Bin Yeni İstihdam Müjdesi!

Denizli'de Ücretsiz Spor Okulları Yaz Dönemine Hazır!