Gaziantep'te Barajda Kaybolan Çocuğun Cansız Bedenine Ulaşıldı

Gaziantep'te Üzücü Olay

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde serinlemek için girdiği barajda kaybolan 15 yaşındaki D.B.'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Olayın Gelişimi

Dün, ilçeye bağlı Ortaklı Mahallesi'nde yaşayan Suriye uyruklu baba A.B. (64), İlçe Jandarma Komutanlığına oğlu D.B'nin eve gelmediğini ve kaybolduğunu bildirdi.

Gelen ihbar üzerine ekipler, D.B.'nin Tahtaköprü Barajı'nda yüzerken bir anda çırpınmaya başladığını ve gözden kaybolduğunu öğrendi.

Kurtarma Çalışmaları

Jandarma ve AFAD ekipleri, dron destekli aramalar yaparak çocuğun bulunması için yoğun çaba sarf etti. Uzun süren çalışmalar sonucunda, çocuğun cesedi su yüzeyinde bulundu.

Otopside Önce Adli Tıp Kurumuna

D.B.'nin cesedi, gerekli incelemeler için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde serinlemek için girdiği barajda kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde serinlemek için girdiği barajda kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.