Gaziantep'te Bıçaklı Cinayet: 2 Şüpheli Tutuklandı

Gaziantep'te bıçakla bir gencin öldürülmesi olayında, gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 9 Şubat Pazar günü Atatürk Mahallesi Sağlıklı Yaşam Parkı'nda meydana gelen olayla ilgili hızlı bir müdahale gerçekleştirdi.

Sosyal medya üzerinden tartıştığı bir grupla buluşan Eyüp Arıcı, bu buluşma sonrasında çıkan kavgada bıçaklanarak yaşamını yitirmişti. Olayın ardından yapılan çalışmalarda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan İ.E.Ö. (15), K.B. (17), E.A.K. (19), M.T.Y. (17) ve A.S.P. (18) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. K.B. ve M.T.Y., hakimlik tarafından tutuklanırken, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep'te bir gencin bıçakla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Gaziantep'te bir gencin bıçakla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.