Gaziantep'te Biçerdöver ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, biçerdöver ile otomobilin çarpışması sonucunda 3 kişi yaralandı.

Olay, G.T. (28) tarafından kullanılan 10 AAY 913 plakalı otomobilin, Gaziantep kara yolunun 25. kilometresinde, plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen biçerdöver ile çarpışmasıyla meydana geldi.

Kaza sonrası olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri hızla sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, biçerdöverle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, biçerdöverle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.